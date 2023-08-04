Оголила плечи: королева Летиция вместе со свекровью Софией затмили гостей на светском ужине (фото)

Королева София все такая же улыбчивая в свои 84 года

Королева-консорт Летиция снова подтверждает свой статус "стиляги Испании". Только недавно супруга 55-летнего короля Филиппа VI выводила в свет своих взрослых красавиц-дочек, теперь Летиция в летнем наряде появилась на светском ужине в компании своей свекрови, королевы Софии.

Мероприятие Летиция устроила для государственных деятелей в четверг, 3 августа, во дворце Маривент, он же Дворец Саридакиса — действующая летняя резиденция королевской семьи, находящаяся на курортной Пальма-де-Майорке.

На ужине присутствовало много дам в роскошных нарядах, однако главными звездами была сама Летиция и 84-летняя мама короля Филиппа. Для выхода королева-консорт выбрала свободное летнее платье с открытыми плечами, с рисунками птиц в синем и голубом цветах.

Королева София также не отстала от своей более молодой родственницы. Так, женщина принарядилась в шёлковое платье. Свой образ София подчеркнула серьгами с черным камнем и длинным ожерельем.

Фото: Getty Images

Кстати, Летиция также не отказалась от аксессуаров. К примеру, она украсила уши золотыми серьгами в виде звездочек, а среди обуви предпочла белые босоножки на танкетке.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал, что супруга президента Джо Байдена Джилл Байден произвела модный фурор, выходя из самолета. Также королева-консорт Великобритании Камилла принарядилась в платье-рубашку с цветочным принтом.