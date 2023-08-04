Как две капли: Элизабет Херли в платье с разрезом появилась в компании красавчика сына (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
58-летняя Элизабет Херли привлекла внимание не только роскошным образом
Британская актриса и модель Элизабет Херли с возрастом не становится менее привлекательной. Звезда, которой в июне исполнилось 58 лет, продолжает восхищать подтянутым телом и роскошными формами.
В четверг, 3 августа, Херли посетила вечеринку немецкого бизнесмена Марселя Ремуса — Remus Lifestyle Night на Майорке, Испания.
Актриса покорила присутствующих гостей ярко-красным платьем с глубоким декольте и разрезом до бедер. Выйдя на красную дорожку, Элизабет улыбнулась, позируя для фотографов со своим сыном.
Про 21-летнего Дэмиана шутят, будто он постепенно превращается в копию своей звездной мамы. Его отцом является бывший жених Херли – американский бизнесмен Стив Бинг. В 2020 году 55-летний мужчина выбросился из окна 27-этажного дома.
Сын актрисы был на мероприятии в нежно-голубом блейзере без рубашки и подходящих в тон широких брюках. Дополнил образ парень тяжелыми белыми кроссовками. Известно, что Дэмиан — успешная модель, и он уже давно работает с известными модными домами.
Ранее мы писали о летнем образе 76-летней Сьюзан Сарандон. Американская актриса сумела очаровать всех в Италии.