Как две капли: Элизабет Херли в платье с разрезом появилась в компании красавчика сына (фото)

58-летняя Элизабет Херли привлекла внимание не только роскошным образом

Британская актриса и модель Элизабет Херли с возрастом не становится менее привлекательной. Звезда, которой в июне исполнилось 58 лет, продолжает восхищать подтянутым телом и роскошными формами.

В четверг, 3 августа, Херли посетила вечеринку немецкого бизнесмена Марселя Ремуса — Remus Lifestyle Night на Майорке, Испания.

Актриса покорила присутствующих гостей ярко-красным платьем с глубоким декольте и разрезом до бедер. Выйдя на красную дорожку, Элизабет улыбнулась, позируя для фотографов со своим сыном.

Про 21-летнего Дэмиана шутят, будто он постепенно превращается в копию своей звездной мамы. Его отцом является бывший жених Херли – американский бизнесмен Стив Бинг. В 2020 году 55-летний мужчина выбросился из окна 27-этажного дома.

Сын актрисы был на мероприятии в нежно-голубом блейзере без рубашки и подходящих в тон широких брюках. Дополнил образ парень тяжелыми белыми кроссовками. Известно, что Дэмиан — успешная модель, и он уже давно работает с известными модными домами.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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