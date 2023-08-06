Бывшая Тома Круза очень приземленная: Кэти Холмс показалась в бюджетном аутфите (фото)

44-летняя актриса предпочитает кэжуал-стиль во время легких прогулок

Американская актриса кино, театра и телевидения Кэти Холмс прогулялась по улицам Нью-Йорка и показала городской образ. Бывшая супруга Тома Круза, в июле представивший новую "Миссию невыполнимую", любит дорогие луки, но в повседневной жизни предпочитает непринужденный стиль.

44-летняя знаменитость попалась папарацци во время своей вылазки по историческому району в Нижнем Манхэттене в Нохо. Это случилось в субботу, 5 августа.

Для прогулки Кэти Холмс выбрала белую футболку с рисунком и серые спортивные штаны. Актриса дополнила образ черными кроссовками Adidas с белыми носками, а также солнцезащитными очками коричневого цвета и черной сумкой французского бренда A.P.C., перекинутой через плечо. Волосы знаменитость распустила.

Приземлення Кэти Холмс во время прогулки по Нью-Йорку в субботу, 5 августа. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, что Кэти Холмс была официально замужем за Томом Крузом с 2006 по 2012 год. В апреле 2006-ого у супругов появилась дочь, которую назвали Сури. После развода Холмс добилась единоличной опеки над девочкой.

По слухам, причиной развода стала религия, поскольку Том Круз является открытым последователем скандальной Церкви саентологии. Также из-за этой причины голливудский актер уже много лет не видится и не общается со своей родной дочерью — в общине существуют жесткие правила. Одно из них — избегать контактов с теми, кто не исповедует их религию.

Фото: Getty Images

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