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Том Круз не общается с дочерью Сури: причина в саентологии

Том Круз не общается с дочерью Сури: причина в саентологии
20:10 Сегодня Телеграф showdream.org Фото:

Новости шоу бизнеса: 57-летний актер уже много лет придерживается саентологического учения.

На днях стало известно, что замкнутый образ жизни Тома Круза и отказ встречаться с дочерью Сури - результат религиозных правил.

Том Круз еще в 1990-х присоединился к церкви саентологов и стал одним из самых преданных членов общины. Ради того, чтобы быть ближе к «месту силы» движения, актер продал всю многомиллионную недвижимость в США и перебрался в Великобританию.

Там, в бывшем поместье Рональда Хаббарда (основателя учения), находится штаб-квартира саентологов. Именно в особняке влиятельной организации и поселился знаменитый актер. По слухам, Круз поддерживает дружеские отношения с лидером саентологов - Дэвидом Мискевиджем.

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Несмотря на то, что данное движение безобидно, в общине существуют жесткие правила. Одно из них - избегать контактов с теми, кто не исповедует их религию. По сообщению СМИ именно по этой причине в 2012 году Том Круз развелся с Кэти Холмс (а до этого - разорвал отношения с Николь Кидман). Актриса отказывалась присоединиться к саентологам и оберегала от влияния сомнительного религиозного учения маленькую дочь.

Выбирая между религией и семьей, Том Круз предпочел первое. Сначала он свел общение с экс-супругой и дочерью к минимуму, а затем и вовсе перестал навещать Сури. Последний раз актер встречался со своей дочерью в 2013-м.

На днях экс-приверженец саентологического учения Саманта Доминго прокомментировала эту ситуацию в интервью US Weekly. По ее словам, община запрещает Тому Крузу видеться с дочерью, которая не разделяет религиозные взгляды отца. Исходя из положений учения Сури - не дочь актера, а лишь дух в теле его дочери.

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Сами саентологи отрицают свое влияние на отношение Круза и его наследницы. Они заявили, что не препятствуют общению отца и дочери. Примечательно, что со старшими детьми - которые родились в браке с Николь Кидман - Том Круз поддерживает теплые отношения. Это не удивительно, ведь 26-летняя Изабелла и 24-летний Коннор тоже являются саентологами.

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Том Круз, Религия, Саентология, Дочь Сури.
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