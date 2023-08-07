58-летняя Брук Шилдс все такая же красотка: как сейчас выглядит звезда "Голубой лагуны" (фото)

Звезда "Голубой лагуны" в желтом выглядит еще моложе

Звезда фильма "Голубая лагуна" (1980), американская актриса и модель Брук Шилдс в свои 58 лет может похвастаться прекрасной внешностью. Она входит в список тех знаменитостей, которые не стареют с годами и не пользуются услугами пластических хирургов.

В воскресенье, 6 августа, Брук Шилдс посетила благотворительное мероприятие, посвященное ежегодным гонкам "Надежда" — Annual Race of Hope, которые проходили в Культурном центре в Саутгемптоне, Нью-Йорк.

Для выхода актриса предпочла спортивный стиль: на ней была желтая кофта, черные лосины, белые кроссовки и кепка того же цвета. Брук была не одна, а в компании своего нового питомца, щеночка по кличке Тузи.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

"Мир, познакомься с Тузи. Тузи, познакомься с миром. Ты же знаешь, мы не можем долго жить без щенячьей любви в нашем доме", — написала звезда месяц назад в Инстаграме.

Добавим, что американская знаменитость когда-то пробовала инъекцию ботокса, однако результат ей не понравился. Ее секрет красоты включает регулярные занятия танцами, пилатесом и йогой. Она также уделяет внимание здоровому сну, спит не менее 8 часов каждый день и пьет достаточное количество воды.

Брук активно употребляет фрукты и овощи, но также дает себе возможность наслаждаться вкусностями, такими как черный шоколад или тортик.

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