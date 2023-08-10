Красень Том Гіддлстон "попався" на побаченні з нареченою (свіжі фото)

Зірка "Локі" тепер люблячий чоловік і зразковий батько

Британський актор театру, кіно і телебачення Том Гіддлстон разом зі своєю нареченою, актрисою Заві Ештон, які нещодавно відвідали Вімблдонський турнір з тенісу, знову вийшли у світ.

У середу, 9 серпня, закохана пара відвідала вечірню постановку режисера Люсі Преббл під назвою The Effect у Королівському Національному театрі, розташованому у Лондоні, Велика Британія. Папараці "зловили" Тома і Заві, коли вони виходили після прем’єри.

39-річна Ештон привернула увагу вечірнім образом. Актриса була у сукні з глибоким вирізом, у квіточку, та білих туфлях без шнурків.

42-річний Гіддлстон був у стильному темно-синьому блейзері, під якою виглядала блакитна водолазка, у вузьких джинсах та чорних туфлях.

Заві Ештон та Том Гіддлстон на виході з театру. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що із Заві Ештон зірка "Локі" почав зустрічатися у 2019 році. Через три роки пара заручилась, а восени у Тома і Заві народилася дитина.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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