Аріана Гранде, Деніел Крейг і Бред Пітт: трибуни Вімблдона зібрали цілу плеяду зірок (фото)

Артисти з непідробними емоціями стежили за грою, найкумедніші моменти потрапили в кадр папараці

У Лондоні проходить Вімблдонський турнір з тенісу, який традиційно збирає на трибунах найпопулярніших акторів, співаків і не лише. У 2023 році поспостерігати за грою прийшли Аріана Гранде, Деніел Крейг і Бред Пітт та інші відомі на весь світ персони.

У неділю, 16 липня 2023 року, відбувся чотирнадцятий день змагань у рамках чемпіонату Вімблдону з тенісу. Дивіться у фоторепортажі, хто із зірок був присутнім на фіналі чоловічої сітки Вімблдону-2023.

Так, разом на трибунах розмістилися актори 35-річний Джонатан Бейлі ("Бріджертони"), 38-річна Заві Ештон ("Свіже м’ясо") та 42-річний Том Хіддлстон ("Месники"). Знаменитості з цікавістю стежили за тим, що відбувається на корті.

Зірки стежать за грою. Фото: Getty Images

Неподалік можна побачити американську співачку, 30-річну Аріану Гранде. Поруч із володаркою "Греммі" — 38-річний актор, зірка "Людини-павука" Ендрю Гарфілд.

Аріана Гранде та Ендрю Гарфілд. Фото: Getty Images

Зірка фільмів про Гаррі Поттера 33-річна Емма Вотсон не вперше прийшла на Вімблдонський турнір. Актриса активно вболівала за спортсменів.

Вболівальниця Емма Вотсон. Фото: Getty Images

Всесвітньо відомий актор Бред Пітт, якому зараз 59 років, також прийшов на фінальну гру Вімблдону-2023. На трибунах він сидів поруч із відомим кінорежисером Гаєм Річі та кінопродюсером Джеремі Кляйнером.

Бред Пітт під час турніру. Фото: Getty Images

Бред Пітт в стильних окулярах. Фото: Getty Images

55-річний "Джеймс Бонд", актор Деніел Крейг не стримував емоцій, коли стежив за тим, що відбувається на корті. Разом із ним на трибуні папараці зафільмували його дружину — британську актрису, 53-річну Рейчел Вайс ("Мумія").

Актор весь у грі. Фото: Getty Images

Крейг із дружиною. Фото: Getty Images

Кумедні фотографії вийшли з принцесою Шарлоттою та принцом Джорджем Уельськими. На турнір 8-річну дочку й 9-річного сина привів принц Вільям.

Емоційний кадр. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тринадцятому дні Вімблдонського турніру була присутня Кейт Міддлтон. Герцогиня Кембриджська захопила стильним вбранням у зелених тонах.