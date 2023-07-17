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Аріана Гранде, Деніел Крейг і Бред Пітт: трибуни Вімблдона зібрали цілу плеяду зірок (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Вімблдонський турнір «перетворився» на парад знаменитостей Новина оновлена 17 липня 2023, 13:51
Вімблдонський турнір «перетворився» на парад знаменитостей. Фото Getty Images

Артисти з непідробними емоціями стежили за грою, найкумедніші моменти потрапили в кадр папараці

У Лондоні проходить Вімблдонський турнір з тенісу, який традиційно збирає на трибунах найпопулярніших акторів, співаків і не лише. У 2023 році поспостерігати за грою прийшли Аріана Гранде, Деніел Крейг і Бред Пітт та інші відомі на весь світ персони.

У неділю, 16 липня 2023 року, відбувся чотирнадцятий день змагань у рамках чемпіонату Вімблдону з тенісу. Дивіться у фоторепортажі, хто із зірок був присутнім на фіналі чоловічої сітки Вімблдону-2023.

Так, разом на трибунах розмістилися актори 35-річний Джонатан Бейлі ("Бріджертони"), 38-річна Заві Ештон ("Свіже м’ясо") та 42-річний Том Хіддлстон ("Месники"). Знаменитості з цікавістю стежили за тим, що відбувається на корті.

Джонатан Бейлі, Заві Ештон, Том Хіддлстон
Зірки стежать за грою. Фото: Getty Images

Неподалік можна побачити американську співачку, 30-річну Аріану Гранде. Поруч із володаркою "Греммі" — 38-річний актор, зірка "Людини-павука" Ендрю Гарфілд.

Аріана Гранде, Ендрю Гарфілд
Аріана Гранде та Ендрю Гарфілд. Фото: Getty Images

Зірка фільмів про Гаррі Поттера 33-річна Емма Вотсон не вперше прийшла на Вімблдонський турнір. Актриса активно вболівала за спортсменів.

Емма Уотсон
Вболівальниця Емма Вотсон. Фото: Getty Images

Всесвітньо відомий актор Бред Пітт, якому зараз 59 років, також прийшов на фінальну гру Вімблдону-2023. На трибунах він сидів поруч із відомим кінорежисером Гаєм Річі та кінопродюсером Джеремі Кляйнером.

Бред Пітт
Бред Пітт під час турніру. Фото: Getty Images
Бред Пітт
Бред Пітт в стильних окулярах. Фото: Getty Images

55-річний "Джеймс Бонд", актор Деніел Крейг не стримував емоцій, коли стежив за тим, що відбувається на корті. Разом із ним на трибуні папараці зафільмували його дружину — британську актрису, 53-річну Рейчел Вайс ("Мумія").

Деніел Крейг, Рейчел Вайс
Актор весь у грі. Фото: Getty Images
Деніел Крейг, Рейчел Вайс
Крейг із дружиною. Фото: Getty Images

Кумедні фотографії вийшли з принцесою Шарлоттою та принцом Джорджем Уельськими. На турнір 8-річну дочку й 9-річного сина привів принц Вільям.

Принц Вільям, Шарлотта, Джордж
Емоційний кадр. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тринадцятому дні Вімблдонського турніру була присутня Кейт Міддлтон. Герцогиня Кембриджська захопила стильним вбранням у зелених тонах.

Теги:
#Вімблдон #Бред Пітт #Деніел Крейг #Емма Уотсон #Аріана Гранде