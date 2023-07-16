"Макґонеґел" на Вімблдоні: який вигляд має зараз 88-річна зірка "Гаррі Поттера" Меггі Сміт (фото)

Після виходу першої частини "Гаррі Поттера", де зіграла Меггі Сміт, минуло 22 роки

Британська актриса Меггі Сміт, найвідоміша за роллю професорки Макґонеґел у кінофраншизі "Гаррі Поттер", з’явилася на Вімблдонському чемпіонаті з тенісу. Цікаво, що на тих самих трибунах раніше зафільмували "Герміону" — акторку Емму Вотсон.

Як повідомляє "Телеграф", 88-річна Меггі Сміт відвідала одну з ігор у рамках Вімблдону в Лондоні 15 липня 2023 року. Рідкісний вихід знаменитості не залишився непоміченим.

Так, актриса прийшла на турнір у сукні з принтом, джинсовому пальті, темно-синій сумці й туфлях на невеликому підборі. Завершують образ срібні прикраси. Фотографи зафільмували, як Сміт привітно помахала рукою.

Найчастіше Меггі Сміт з’являлася на екрані в образах строгих і характерних персонажів, саме так можна охарактеризувати викладачку Хоґвартса Мінерву Макґонеґел з фільмів про Гаррі Поттера. До слова, актриса настільки віддана мистецтву, що знімалася в шостій частині "Гаррі Поттера" з хворобою раку грудей. Так чи інакше, саме роль "королеви магії" принесла їй світову популярність у вже почесному віці.

Меггі Сміт на Вімблдоні. Фото: Getty Images

Та сама Мінерва Макґонеґел. Фото: Getty Images

Меггі Сміт — дворазова лауреатка премії "Оскар", а також володарка премій BAFTA, "Золотий глобус", "Еммі". Також знайома глядачам за картинами "Аббатство Даунтон", "Джейн Остін" і "Квартет". Окрім того, успішна театральна актриса, зірка лондонського театру Old Viс.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Вімблдонський турнір відвідала принцеса Уельська. Кейт Міддлтон захопила стильним вбранням у зелених тонах.