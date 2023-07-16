Кейт Міддлтон вразила стильним образом у ніжно-зеленому відтінку на Вімблдонському турнірі (фото)

Дружина принца Вільяма вкотре захопила своїм почуттям стилю

Принцеса Уельська Кетрін відвідала одну з ігор Вімблдонського турніру, продемонструвавши бездоганний образ. Після ефектного виходу в м’ятному вбранні Кейт Міддлтон знову одягла комплект в ніжно-зелених тонах.

Дружина принца Вільяма з’явилася на тринадцятому дні Вімблдонського чемпіонату з тенісу в суботу, 15 липня 2023 року в Лондоні, Англія. Стильне вбрання Кейт Міддлтон прикувало погляди публіки.

Як повідомляє Express, принцеса Уельська одягла речі одного зі своїх улюблених брендів, Self Portrait. На Кейт шифонова міді-сукня лаймового відтінку та топ такого ж тону, виконаний у техніці букле (вартість вбрання складає близько 550 доларів).

Доповнюють ансамбль сережки від Cassandra Goad, які коштують приблизно 6 тис. 450 доларів. Ці прикраси були на герцогині Кембриджській під час хрестин молодшого сина Луї. Також на Кейт браслет Halcyon Days, туфлі-човники Gianvito Rossi та клатч Emmy London.

Зелений колір личить принцесі. Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон під час візиту на Вімблдон. Фото: Getty Images

Емоційний момент. Фото: Getty Images

Усміхнена принцеса Уельська. Фото: Getty Images

Враженнями від гри Кейт Міддлтон поділилася на своїй сторінці у Instagram. На її думку, всі гравці впоралися зі своїм завданням і можуть пишатися грою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кейт Міддлтон та принц Вільям поцілувалися на публіки. Рідкісний момент потрапив у кадр папараці.