"Макгонагалл" на Уимблдоне: как сейчас выглядит 88-летняя звезда "Гарри Поттера" Мэгги Смит (фото)

После выхода первой части "Гарри Поттера", где сыграла Мэгги Смит, прошло 22 года

Британская актриса Мэгги Смит, наиболее известная по роли профессора Макгонагалл в кинофраншизе "Гарри Поттер", появилась на Уимблдонском чемпионате по теннису. Интересно, что на тех же трибунах ранее запечатлели "Гермиону" — актрису Эмму Уотсон.

Как сообщает "Телеграф", 88-летняя Мэгги Смит посетила одну из игр в рамках Уимблдона в Лондоне 15 июля 2023 года. Редкий выход знаменитости не остался незамеченным.

Так, актриса пришла на турнир в платье с принтом, джинсовом пальто, темно-синей сумке и туфлях на небольшом каблуке. Завершают образ серебряные украшения. Фотографы запечатлели, как Смит приветливо помахала рукой.

Чаще всего Мэгги Смит появлялась на экране в образах строгих и характерных персонажей, именно так можно охарактеризовать преподавательницу Хогвартса Минерву Макгонагалл из фильмов о Гарри Поттере. К слову, актриса настолько преданна искусству, что снималась в шестой части "Гарри Поттера" с болезнью рака груди. Так или иначе, именно роль "королевы магии" принесла ей мировую популярность в уже почетном возрасте.

Мэгги Смит на Уимблдоне. Фото: Getty Images

Та самая Минерва Макгонагалл. Фото: Getty Images

Мэгги Смит — двукратный лауреат премии "Оскар", а также обладательница премий BAFTA, "Золотой глобус", "Эмми". Также знакома зрителям по картинам "Аббатство Даунтон", "Джейн Остин" и "Квартет". Кроме того, успешная театральная актриса, звезда лондонского театра Old Viс.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Уимблдонский турнир посетила принцесса Уэльская. Кейт Миддлтон восхитила стильным нарядом в зеленых тонах.