Какими стали легенды фильма "Леон" спустя почти 30 лет: Натали Портман и Жана Рено не узнать (фото)

Фильм "Леон" вышел на экраны 29 лет назад и стал культовым

Легендарный фильм "Леон" (фр. Léon) французского режиссера Люка Бессона сделал Натали Портман и Жана Рено известными на весь мир. Криминальная драма-боевик была показана на экранах в 1994 году, однако остается культовой по сей день, а образы главных героев — Леона и Матильды — интерпретируют в разных сферах творчества.

"Телеграф" рассказывает, какими мы увидели Жана Рено и Натали Портман в фильме "Леон" 29 лет назад и как актеры изменились за это время. "Леон" постарел, "Матильда" выросла и стала еще красивее.

Роль профессионального убийцу-наемника Леона исполнил французский актёр испанского происхождения, любимец Бессона Жан Рено. В кино знаменитость с 1979 года, так что ему хватило опыта для блестящего воплощения культового образа. Кроме "Леона" успешно снялся в таких картинах, как "Подземка", "Голубая бездна", "Никита", "Годзилла", "Ронин" "Код да Винчи".

Жан Рено: фото тогда и сейчас

Слава пришла к актеру после сорока. Фото: Getty Images

"Леон" заметно постарел. Фото: Getty Images

30 июля 2023 года Жану Рено исполнится 75 лет. Актер был трижды женат. С 2006 года вместе с моделью Зофией Боруцкой, которая младше звездного возлюбленного на 24 года. От разных браков у Рено четверо детей.

Жан Рено с женой Зофией Боруцкой. Фото: Getty Images

42-летняя американская актриса израильского происхождения Натали Портман блестяще справилась с ролью Матильды – соседкой Леона, у которой трагически погибла семья. 12-летняя талантливая девочка не просто дебютировала в кино, а обрела огромную популярность. Интересно, что сначала ее кандидатуру отклонили из-за юного возраста. Лишь спустя год, на повторных пробах, Портман поразила режиссера… слезами. Бессон сказал ей: "Представь, что всю твою семью убили, но тебе жаль лишь своего младшего брата". Натали тут же расплакалась, завоевав утверждение на роль.

На счету Портман десятки успешных проектов и наград (в том числе "Оскар"). "Близость", "Звездные войны", "Черный лебедь", "V — значит вендетта", "Тор", "Ещё одна из рода Болейн": лишь несколько наименований из фильмографии актрисы.

Натали Портман: фото тогда и сейчас

"Матильда" выросла. Фото: Getty Images

Сейчас актрисе 42 года. Фото: Getty Images

В личной жизни звезды все складывалось неплохо: замужество, дети – все, о чем она мечтала. Идиллию нарушила недавняя новость об измене мужа Натали Портман Бенжамена Мильпье с 25-летней экоактивисткой. Журналисты пишут, что актрисе известно о предательстве, но она решила сохранить брак. Пара вместе больше 10 лет, у них есть 11-летний сына Алеф и 6-летняя дочь Амалия.

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