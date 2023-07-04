Снова улыбается: после новостей об изменах мужа 42-летняя Натали Портман восхитила женственным нарядом (фото)

Актриса оказалась в центре внимания на Неделе моды в Париже после скандалов из-за предательства ее мужа

Оскароносная американская актриса Натали Портман, звезда фильмов "Леон", "Звездные войны" и "Черный лебедь" Натали Портман продемонстрировала утонченный наряд в Париже, где проходит Неделя моды. Актриса позировала перед камерами и улыбалась несмотря на то, что в сети бурно обсуждают перипетии ее семейных отношений.

Как сообщает "Телеграф", 42-летняя Натали Портман посетила показ Dior Haute Couture Fall/Winter 2023-2024 в рамках Недели моды в Париже. Знаменитость в течение 12 лет была представителем бренда.

Так, для мероприятия актриса выбрала белое платье с цветочным принтом, которое облегает талию. Фасон без бретелек открывает изящные плечи Портман. Образ дополняет сумка молочного оттенка и босоножки на каблуке. В макияже звезда сделала акцент на глаза, а губы покрыла натуральным оттенком помады. Мягкие локоны обрамили красивые черты лица Портман.

Улыбчивая Натали Портман. Фото: Getty Images

Натали Портман в красивом платье. Фото: Getty Images

Стильный образ актрисы. Фото: Getty Images

Фирменная улыбка. Фото: Getty Images

Обладательница "Оскара" оказалась на Неделе моды в Париже в центре внимания еще и потому, что уже несколько недель светский бомонд обсуждает личную жизнь актрисы. Муж Натали Портман Бенжамен Мильпье изменил ее с 25-летней экоактивисткой. В медиа сообщалось, что актрисе известно о предательстве, но она стремится сохранить брак. Супруги вместе больше 10 лет, воспитывают 11-летного сына Алефа и 6-летнюю дочь Амалию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория вышла в свет в стильном платье облегающего кроя. Актриса в свои 48 лет такая же яркая и стройная, как в сериале.