Знову посміхається: після новин про зради чоловіка 42-річна Наталі Портман захопила жіночним вбранням (фото)

Актриса опинилася в центрі уваги Тижня моди в Парижі після скандалів через зраду її чоловіка

Оскароносна американська актриса Наталі Портман, зірка фільмів "Леон", "Зоряні війни" та "Чорний лебідь" Наталі Портман продемонструвала витончене вбрання в Парижі, де проходить Тиждень моди. Актриса позувала перед камерами і посміхалася, незважаючи на те, що в мережі бурхливо обговорюють перипетії її сімейних стосунків.

Як повідомляє "Телеграф", 42-річна Наталі Портман відвідала показ Dior Haute Couture Fall/Winter 2023-2024 у рамках Тижня моди у Парижі. Знаменитість упродовж 12 років була представницею бренду.

Так, для заходу акторка обрала білу сукню з квітковим принтом, що облягає талію. Фасон без бретельок відкриває витончені плечі Портман. Образ доповнює сумка молочного відтінку та босоніжки на підборах. У макіяжі зірка підкреслила очі, а губи покрила натуральним відтінком помади. М’які локони обрамили красиві риси обличчя Портман.

Усміхнена Наталі Портман. Фото: Getty Images

Наталі Портман в красивій сукні. Фото: Getty Images

Стильний образ актриси. Фото: Getty Images

Фірмова посмішка. Фото: Getty Images

Власниця "Оскара" опинилася на Тижні моди в Парижі в центрі уваги ще й тому, що вже кілька тижнів світський бомонд обговорює особисте життя актриси. Чоловік Наталі Портман Бенжамен Мільп’є зрадив її із 25-річною екоактивісткою. У медіа повідомлялося, що актрисі відомо про зраду, але вона прагне зберегти шлюб. Подружжя разом понад 10 років, виховує 11-річного сина Алефа та 6-річну дочку Амалію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зірка "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія вийшла у світ у стильній сукні крою, що облягає. Актриса у свої 48 років така ж яскрава й струнка, як у серіалі.