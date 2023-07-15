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Что случилось со звездами фильма "Укрощение строптивого": Адриано Челентано и Орнелла Мути тогда и сейчас (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Эта пара была любимицей зрителей
Эта пара была любимицей зрителей. Фото imdb.com

Со времен выхода итальянской комедии прошло 43 года

"Укрощение строптивого" — культовая итальянская комедия, которая подарила актерам Адриано Челентано и Орнелле Мути всемирную славу. Картина была выпущена в 1980 году, зрители тут же "поженили" главных героев, тем более, что между ними и правда была интрижка.

"Телеграф" вспоминает, какими предстали персонажи Адриано Челентано и Орнеллы Мути 43 года назад и чем знаменитости занимаются сейчас. Самую красивую экранную пару 80-х сегодня не узнать.

"Бесчувственный чурбан", своенравный фермер Элиа Кодоньо – тот самый строптивый – идеален на экране в исполнении Адриано Челентано, итальянского актера и музыканта. Элиа из "Укрощения строптивого" — один из героев современных мемов, а сцена, где Челентано танцует на винограде, стала культовой.

Сегодня Адриано Челентано 85 лет. Актер женат на Клаудии Мори, тоже актрисе, больше 50 лет, у пары трое детей, есть внуки. В социальных сетях звезда появляется редко, да и то, лишь делится творчеством или архивными видео музыкальных выступлений.

Адриано Челентано: фото тогда и сейчас

Адриано Челентано раньше и сейчас
Актер очень постарел. Фото: Getty Images
Адриано Челентано
Звезде фильма сегодня 85 лет. Фото: Getty Images

Соблазнительная красотка из города, попавшая в сельскую местность по воле случая, Лиза Сильвестри очаровала всех зрителей, как и актриса Орнелла Мути, сыгравшая эту роль. Ныне знаменитости уже 68, и хотя ее внешность претерпела изменения, она все такая же обворожительная.

Орнелла Мути трижды была замужем. Ныне мама троих детей и счастливая бабушка изредка публикует снимки с родными у себя в Instagram. К слову, актриса и ее дочь Найке Ривелли очень похожи внешне.

Итальянская звезда имеет славянские корни по линии мамы, владеет недвижимостью в россии. Ранее заявляла о намерении получить российское гражданство, но после полномасштабного вторжения передумала. Что Мути, что Челентано не осуждали страну-агрессора прямо и публично, однако и на сторону оккупантов не становились.

Орнелла Мути: фото тогда и сейчас

Орнелла Мути раньше и сейчас
Актрисе исполнилось 68 лет. Фото: Getty Images
Орнелла Мути раньше и сейчас
Та самая "Лиза". Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились главные герои фильма "Миссия невыполнима". В 2023 году выходит новая часть боевика с Томом Крузом.

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#Адриано Челентано #Укрощение строптивого #Орнелла Мути