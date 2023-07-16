Якими стали легенди фільму "Леон" майже через 30 років: Наталі Портман і Жана Рено не впізнати (фото)

Фільм "Леон" вийшов на екрани 29 років тому і став культовим

Легендарний фільм "Леон" (фр. Léon) французького режисера Люка Бессона зробив Наталі Портман та Жана Рено відомими на весь світ. Кримінальна драма-бойовик була показана на екранах в 1994 році, проте залишається культовою досі, а образи головних героїв — Леона та Матильди — інтерпретують у різних сферах творчості.

"Телеграф" розповідає, якими ми побачили Жана Рено й Наталі Портман у фільмі "Леон" 29 років тому і як актори змінилися за цей час. "Леон" постарів, "Матільда" виросла і стала ще красивішою.

Роль професійного вбивцю-найманця Леона виконав французький актор іспанського походження, улюбленець Бессона Жан Рено. У кіно знаменитість з 1979 року, тому йому вистачило досвіду для блискучого втілення культового образу. Крім "Леона" успішно знявся в таких картинах, як "Підземка", "Блакитна безодня", "Еікіта", "Годзілла", "Ронін" "Код да Вінчі".

Жан Рено: фото тоді й зараз

Слава прийшла до актора після сорока. Фото: Getty Images

"Леон" помітно постарів. Фото: Getty Images

30 липня 2023 року Жану Рено виповниться 75 років. Актор був тричі одружений. З 2006 року разом із моделлю Зофією Боруцькою, яка молодша за зіркового коханого на 24 роки. Від різних шлюбів у Рено четверо дітей.

Жан Рено із дружиною Зофією Боруцькою. Фото: Getty Images

42-річна американська актриса ізраїльського походження Наталі Портман блискуче впоралася з роллю Матильди – сусідкою Леона, у якої трагічно загинула родина. 12-річна талановита дівчинка не просто дебютувала в кіно, а отримала величезну популярність. Цікаво, що спочатку її кандидатуру відхилили через юний вік. Лише за рік, на повторних пробах, Портман вразила режисера... сльозами. Бессон сказав їй: "Уяви, що всю твою сім’ю вбили, але тобі шкода лише свого молодшого брата". Наталі відразу розплакалася, завоювавши затвердження на роль.

На рахунку Портман десятки успішних проєктів і нагород (у тому числі "Оскар"). "Близькість", "Зоряні війни", "Чорний лебідь", "V означає вендетта", "Тор", "Ще одна з роду Болейн": лише кілька найменувань із фільмографії актриси.

Наталі Портман: фото тоді й зараз

"Матільда" виросла. Фото: Getty Images

Нині акторці 42 роки. Фото: Getty Images

У особистому житті зірки все складалося непогано: заміжжя, діти – все, про що вона мріяла. Ідилію порушила нещодавня новина про зраду чоловіка Наталі Портман Бенжамена Мільп’є із 25-річною екоактивісткою. Журналісти пишуть, що актрисі відомо про зраду, але вона вирішила зберегти шлюб. Пара разом більше 10 років, у них є 11-річний син Алеф і 6-річна дочка Амалія.

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