Рідкісний вихід 33-річної Емми Вотсон: зірка "Гаррі Поттера" з’явилася в стильній мереживній сукні на Вімблдоні (фото)

Актриса відвідала одну з ігор Вімблдонського чемпіонату разом зі своїм батьком

Британська актриса Емма Вотсон відвідала Вімблдонський турнір з тенісу того ж дня, що і принцеса Уельська Кетрін. Зірка фільмів про Гаррі Поттера продемонструвала стильний образ, підкресливши струнку фігуру.

33-річна актриса була присутня на Вімблдоні 15 липня 2023 року разом зі своїм батьком, Крісом Вотсоном. Рідкісний вихід знаменитості не обійшов стороною папараці.

Як передає Elle, на гру Вотсон прийшла в стильному мереживній сукні від Oscar de la Renta, яка відкриває коліна. Акцентом служить асиметричний чорний бант, що прикрашає груди та плечі. Доповнюють образ акторки чорні босоніжки, сумка в тон і маленькі перлинні сережки. Лаконічна укладки та ніжний макіяж надають образу Уотсон шарму.

Емма Вотсон прославилася завдяки ролі Герміони у кінофраншизі "Гаррі Поттер". Через 20 років після виходу фільму актриса змінила стиль, але чарівності не втрачає. Останнім часом мало знімається, на публіці з’являється рідко. Серед успішних проєктів Вотсон такі картини, як "Маленькі жінки", "Красуня і чудовисько", "Добре бути тихонею", "Ной".

Стильний образ зірки. Фото: Getty Images

Зіркова дочка з батьком. Фото: Getty Images

Актриса з татом спостерігають за грою. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що папараці застали Емму Вотсон на побаченні з новим бойфрендом. Особисте життя актриса намагається тримати у секреті.