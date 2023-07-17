Ариана Гранде, Дениэл Крейг и Бред Питт: трибуны Уимблдона собрали целую плеяду звезд (фото)
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Артисты с неподдельными эмоциями следили за игрой, самые забавные моменты попали в кадр папарацци
В Лондоне проходит Уимблдонский турнир по теннису, который традиционно собирает на трибунах популярных актеров, певцов и не только. В 2023 году понаблюдать за игрой пришли Ариана Гранде, Дениэл Крейг и Бред Питт и другие известные на весь мир персоны.
В воскресенье, 16 июля 2023 года, состоялся четырнадцатый день соревнований в рамках Уимблдонского чемпионата по теннису. Смотрите в фоторепортаже, кто из звезд присутствовал на финале мужской сетки Уимблдона-2023.
Так, вместе на трибунах разместились актеры 35-летний Джонатан Бейли ("Бриджертоны"), 38-летняя Зави Эштон ("Свежее мясо") и 42-летний Том Хиддлстон ("Мстители"). Знаменитости с интересом следили за тем, что происходит на корте.
Неподалеку можно заметить американскую певицу, 30-летнюю Ариана Гранде. Рядом с обладательницей "Грэмми" — 38-летний актер, звезда "Человека-паука" Эндрю Гарфилд.
Звезда фильмов о Гарри Поттере 33-летняя Эмма Уотсон не первый раз пришла на Уимблдонский турнир. Актриса активно болела за спортсменов.
Всемирно известный актер Брэд Питт, которому сейчас 59 лет, тоже пришел на финальную игру Уимблдона-2023. На трибунах он сидел рядом с известным кинорежиссером Гаем Ричи и кинопродюсером Джереми Кляйнером.
55-летний "Джеймс Бонд", актер Дэниел Крейг не сдерживал эмоций, когда следил за происходящим на корте. Вместе с ним на трибуне папарацци запечатлели его супругу — британскую актрису, 53-летнюю Рэйчел Вайс ("Мумия").
Забавные фотографии получились с принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем Уэльскими. На турнир 8-летнюю дочь и 9-летнего сына привел принц Уильям.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на тринадцатом дне Уимблдонского турнира присутствовала Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская восхитила стильным нарядом в зеленых тонах.