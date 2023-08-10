Младший сын короля Великобритании катается по заграницам с благотворительной целью

Внук покойной Елизаветы II и младший сын нынешнего короля Англии Чарльза III, 38-летний принц Гарри, который хотел говорить с кровавым диктатором путиным про детские травмы, был замечен в аэропорту Нарита в Токио, Япония.

Папарацци "поймали" мужа скандальной Меган Маркл, когда он направлялся на рейс в Сингапур, чтобы принять участие в благотворительном мероприятии — матче по поло. Фото сделаны в четверг, 10 августа.

Гарри был не один, а в компании мировой звезды поло, аргентинского спортсмена Игнасио Фигераса. Известно, что мужчины — очень хорошие друзья.

Фото: Getty Images

Аргентинский игрок в поло Игнасио Фигерас. Фото: Getty Images

На официальном аккаунте Фигераса в Инстаграме даже есть свежая публикация — забавная фотография друзей в женских солнцезащитных очках. "Шопинг для наших жен", — подписал снимок спортсмен.

Пока принц Гарри катается по заграницам, его супруга Меган вместе с детьми, сыном Арчи (2019) и дочкой Лилибет (2021), осталась дома в Калифорнии. 4 августа бывшей актрисе исполнилось 42 года.

Ранее сообщалось, что британцы выступили за лишение принца Гарри королевского титула после выхода в свет скандальной документалки. Шестисерийное шоу "Гарри и Меган" вышло в декабре 2022 года и получило шквал критики.