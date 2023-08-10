Молодший син короля Великої Британії катається по закордонах з благодійною метою

Онук покійної Єлизавети II та молодший син нинішнього короля Англії Чарльза III, 38-річний принц Гаррі, який хотів говорити з кривавим диктатором путіном про дитячі травми, був помічений в аеропорту Наріта в Токіо, Японія.

Папараці "зловили" чоловіка скандальної Меган Маркл, коли він прямував на рейс до Сінгапуру, щоб взяти участь у благодійному заході — матчі по поло. Фото зроблено у четвер, 10 серпня.

Гаррі був не один, а у компанії світової зірки поло, аргентинського спортсмена Ігнасіо Фігераса. Відомо, що чоловіки — дуже добрі друзі.

Фото: Getty Images

Аргентинський гравець в поло Ігнасіо Фігерас. Фото: Getty Images

На офіційному акаунті Фігераса в Інстаграмі навіть є свіжа публікація — кумедна фотографія друзів у жіночих сонцезахисних окулярах. "Шопінг для наших дружин", — підписав знімок спортсмен.

Поки принц Гаррі катається по закордонах, його дружина Меган разом із дітьми, сином Арчі (2019) та донькою Лілібет (2021), залишилася вдома в Каліфорнії. 4 серпня колишній актрисі виповнилося 42 роки.

Раніше повідомлялося, що британці виступили за позбавлення принца Гаррі королівського титулу після виходу у світ скандальної документалки. Шестисерійне шоу "Гаррі та Меган" вийшло у грудні 2022 року та отримало шквал критики.