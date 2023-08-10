Залишив удома Меган і дітей: 38-річного принца Гаррі "піймали" в аеропорту з відомим спортсменом (фото)
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Молодший син короля Великої Британії катається по закордонах з благодійною метою
Онук покійної Єлизавети II та молодший син нинішнього короля Англії Чарльза III, 38-річний принц Гаррі, який хотів говорити з кривавим диктатором путіном про дитячі травми, був помічений в аеропорту Наріта в Токіо, Японія.
Папараці "зловили" чоловіка скандальної Меган Маркл, коли він прямував на рейс до Сінгапуру, щоб взяти участь у благодійному заході — матчі по поло. Фото зроблено у четвер, 10 серпня.
Гаррі був не один, а у компанії світової зірки поло, аргентинського спортсмена Ігнасіо Фігераса. Відомо, що чоловіки — дуже добрі друзі.
На офіційному акаунті Фігераса в Інстаграмі навіть є свіжа публікація — кумедна фотографія друзів у жіночих сонцезахисних окулярах. "Шопінг для наших дружин", — підписав знімок спортсмен.
Поки принц Гаррі катається по закордонах, його дружина Меган разом із дітьми, сином Арчі (2019) та донькою Лілібет (2021), залишилася вдома в Каліфорнії. 4 серпня колишній актрисі виповнилося 42 роки.
Раніше повідомлялося, що британці виступили за позбавлення принца Гаррі королівського титулу після виходу у світ скандальної документалки. Шестисерійне шоу "Гаррі та Меган" вийшло у грудні 2022 року та отримало шквал критики.