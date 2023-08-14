Який пустун: 63-річний Антоніо Бандерас "попався" на поцілунку з відомою журналісткою (фото)

Зірка "Маски Зорро" став гостем благодійного заходу в іспанському містечку

Знаменитий актор Антоніо Бандерас через 25 років після виходу пригодницької мелодрами "Маска Зорро", де він зіграв із Кетрін Зета-Джонс та Ентоні Хопкінсом, практично не змінився.

У неділю, 13 серпня, іспано-американський актор став почесним гостем на благодійному заході Starlite Gala у гарному курортному містечку Марбелья, Іспанія.

Антоніо Бандерас залишився таким самим стилягою, яким був багато років тому. І таким же привабливим чоловіком. В один момент 63-річна знаменитість навіть поцілував відому іспанську журналістку Марію Масадо. До речі, не поспішайте приписувати їм роман: Антоніо та Марія є старими друзями. Тим більше, що сама журналістка — лесбіянка.

Наразі актор не знаходиться у романтичних стосунках, принаймні ЗМІ про це невідомо. У 2015 році Антоніо офіційно розлучився з актрисою Мелані Гріффіт. У них є спільна дочка Стелла дель Кармен Бандерас Гріффіт, яка народилася 1996 року.

Антоніо Бандерас і Марія Касадо. Фото: Getty Images

На заході голлівудський актор був у білому образі. 63-річний Бандерас доповнив літнє вбрання білими кросівками, капелюхом та круглими чорними сонцезахисними окулярами.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше 22-річна дочка Вілла Сміта, Віллоу Сміт виступила на музичному фестивалі у Сан-Франциско. Дівчина дуже схожа на свого знаменитого батька, і може похвалитися неймовірними вокальними даними.