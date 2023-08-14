"Не хлопчик, а чоловік": Тіна Кароль похизувалась дорослим сином в роковини смерті Євгена Огіра (фото)

Співачка вшанувала память коханого чоловіка, показавши його 14-річного сина Веніаміна

Цього понеділка, 14 серпня, українському продюсеру та чоловіку співачки Тіни Кароль Євгену Огіру мало б виповнитись 43 роки. На жаль, у віці 33 років люблячий чоловік та батько помер від раку шлунку.

Сьогодні виконавиця вшанувала память свого коханого, опублікувавши в соцмережі Інстаграм фото зі свіжої фотосесії. На них вона позує з 14-річним сином Веніаміном, який, варто зазначити, дуже змужнів.

В пості Тіна Кароль згадала не тільки про покійного чоловіка, а й війну, через яку загинуло так багато чоловіків, чиїхось батьків та дітей: "Доля, яка випала нашим дітям тяжка і несправедлива. Я бачу як цей біль перетворюється на мотивацію та характер. Молодих вдів, таких розгублених ,таких сильних — нас сьогодні таких, нажаль, більшає. Хлопчиків з портретом тата у кишені також більшає".

Артистка звернулась і до чоловіка, якого не стало у 2013 році. "Ми 10 років, усвідомлення цього не можливе, слідуємо за твоєю зіркою. Ти бився за життя відчайдушно у всіх на очах, у моїх руках. Ми любимо тебе, наш тато! Ми йдемо далі, як ти й просив, але не повз, а з тобою в нашій пам’яті і серці. Назавжди разом", — написала Кароль.

В коментарях шанувальники співачки підкреслили схожість Євгена Огіра з власним сином, а також написали, що тепер Веніамін не хлопчик, а справжній чоловік.

Тина Кароль с сыном повторили архивное фото

Раніше ми показували, якими були в дитинстві артистки українського шоубізнесу. Серед них не тільки Тіна Кароль, а й Дорофєєва, Астаф’єва, MamaRika та Полякова.