Від білявки з бубном до поп-діви української сцени: як змінювався імідж Тіни Кароль (фото)

Хоч із короткою стрижкою, хоч із голлівудськими локонами Тіна Кароль залишається однією з найкрасивіших співачок вітчизняного шоу-бізнесу

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно стала членом голосування престижної музичної премії Grammy, розпочинала свою кар’єру 18 років тому. За ці роки імідж артистки неодноразово змінювався: кучері та етномотиви в одязі, зухвалі образи й коротка стрижка, білизняний стиль білизни і червона помада…

Було багато експериментів із зовнішністю, перш ніж ми побачили сьогоднішню, 38-річну Тіну Кароль. "Телеграф" розповідає, якою була в ранні роки творчості зірка і що репрезентує її стиль сьогодні.

Тіна Кароль (ім’я при народженні Тетяна Ліберман) прагнула до музики з ранніх років, навчалася їй і брала участь у різноманітних конкурсах. Успішно закінчила Київське вище музичне училище ім. Глієра, а потім стала солісткою ансамблю пісні та танцю Збройних сил України.

Однак перша популярність настала для виконавиці у 2005 році завдяки конкурсу "Нова хвиля". Тоді вона не перемогла, а посіла друге місце, проте здобула, мабуть, цінніший бонус: спеціальний приз від Алли Пугачової — "Золота зірка Алли" й грошову нагороду у розмірі 50 000 доларів. Ці гроші дозволили зняти перший відеокліп Тіни Кароль на пісню "Выше облаков".

Після цього кар’єра Тіни Кароль почала набирати обертів. Відбулося Євробачення 2006, де співачка з треком Show Me Your Love здобула сьоме місце. Один за одним виходили хіти: "Ноченька", "Полюс притяжения", "Ключик", "Пупсик", "Ніжно", "Не дощ", "Шиншилла".

У ці роки Тіна Кароль поставала в різних образах: то з білявими кучерями та злегка інфантильними вбраннями, то з ультракороткою стрижкою у стилі Твіггі й у футуристичних образах.

Тіна Кароль на початку кар’єри і сьогодні (фото)

Від безтурботних кучериків нічого не залишилося

Стиль співачки на "Новій хвилі" дуже відрізняється від сьогоднішнього

Колись зірка носила коротку стрижку

Експерименти Кароль із образами тоді й зараз

Тіна Кароль на сцені Євробачення у 2006 та 2023 роках

Переломним моментом у житті артистки стала втрата чоловіка, з яким вони виховували сина Веніаміна (зараз хлопчику 14 років). З Євгеном Огіром Тіна Кароль була одружена з 2008 по 2013 рік. Чоловік помер через рак шлунка.

Тяжка втрата не могла не позначитися як на піснях Кароль, так і на її зовнішньому вигляді. Після 2013 року в її вбраннях з’являються атласні сукні-комбінації, кучері поступаються місцем голлівудським локонам, а фірмовим акцентом макіяжу стає червона помада. Саме після цього виходять хіти, примітні для творчості артистки, пісні "Сдаться ты всегда успеешь", "Україна – це ти", "Сила висоты".

Тіна Кароль: фото раніше і зараз

Хто пам’ятає таку Тіну Кароль?

З усміхненої блондинки у поп-діву української сцени

Стиль Кароль став жіночнішим

Яскраві відтінки змінила на стриману кольорову гаму

Артистці вдається зберігати розкішну фігуру як раніше, так і сьогодні

Тіна Кароль "доросла" до суддівства у Нацвідборі на Євробачення

Червоної помади раніше не було

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінювалася зовнішність співачки Насті Каменських (NK). Артистка в деякі періоди свого життя боролася із зайвою вагою, пропагуючи у соціальних мережах спорт та здорове харчування.