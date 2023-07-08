От блондинки с бубном к поп-диве украинской сцены: как менялся имидж Тины Кароль (фото)

Хоть с короткой стрижкой, хоть с голливудскими локонами Тина Кароль остается одной из самых красивых певиц отечественного шоу-бизнеса

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно стала членом голосования престижной музыкальной премии Grammy, начинала свою карьеру 18 лет назад. За эти годы имидж артистки неоднократно менялся: кудри и этномотивы в одежде, дерзкие образы и короткая стрижка, бельевой стиль и красная помада…

Было много экспериментов со внешностью прежде, чем мы увидели сегодняшнюю, 38-летнюю Тину Кароль. "Телеграф" рассказывает, какой была в ранние годы творчества звезда и что представляет ее стиль сегодня.

Тина Кароль (имя при рождении Татьяна Либерман) стремилась к музыке с ранних лет, обучалась ей и принимала участие во всевозможных конкурсах. Успешно окончила Киевское высшее музыкальное училище им. Глиэра, а после стала солисткой ансамбля песни и пляски Вооружённых сил Украины.

Однако первая популярность наступила для исполнительницы в 2005 году благодаря конкурсу "Новая волна". Тогда она не победила, а заняла второе место, однако получила, пожалуй, более ценный бонус: специальный приз от Аллы Пугачёвой — "Золотая звезда Аллы" и денежную награду в размере 50 000 долларов. Эти деньги позволили снять первый видеоклип Тины Кароль на песню "Выше облаков".

После этого карьера Тины Кароль начала набирать обороты. Случилось Евровидение 2006, где певица с треком Show Me Your Love получила седьмое место. Один за одним выходили хиты: "Ноченька", "Полюс притяжения", "Ключик", "Пупсик", "Ніжно", "Не дощ", "Шиншилла".

В эти годы Тина Кароль представала в разных образ: то с белокурыми кудрями и слегка инфантильными нарядами, то с ультракороткой стрижкой в стиле Твигги и в футуристических образах.

Тина Кароль в начале карьеры и сегодня (фото)

От беззаботных кудряшек ничего не осталось

Стиль певицы на "Новой волне" очень отличается от сегодняшнего

Когда-то звезда носила короткую стрижку

Эксперименты Кароль с образами тогда и сейчас

Тина Кароль на сцене Евровидения в 2006 и 2023 годах

Переломным моментом в жизни артистки стала потеря мужа, с которым они воспитывали сына Вениамина (сейчас мальчику 14 лет). С Евгением Огиром Тина Кароль была в браке с 2008 по 2013 год. Мужчина скончался из-за рака желудка.

Тяжелая утрата не могла не отразиться как на песнях Кароль, так и на ее внешнем виде. После 2013 года в ее нарядах появляются атласные платья-комбинации, кудряшки уступают место голливудским локонам, а фирменным акцентом макияжа становится красная помада. Именно после этого выходят хиты, примечательные для творчества артистки, песни "Сдаться ты всегда успеешь", "Україна – це ти", "Сила высоты".

Тина Кароль: фото раньше и сейчас

Кто помнит такую Тину Кароль?

Из улыбчивой блондинки в поп-диву украинской сцены

Стиль Кароль стал более женственным

Яркие оттенки сменила на сдержанную цветовую гамму

Артистке удается сохранять роскошную фигуру как раньше, так и сегодня

Тина Кароль "доросла" до судейства в Нацотборе на Евровидение

Красной помады раньше не было

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