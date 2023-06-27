Тина Кароль будет выбирать победителей музыкальной премии Grammy: подробности

Это вторая украинская певица, которую пригласили в команду членов голосования Grammy

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая угодила в скандал с новой песней, стала членом голосования Grammy. Это престижная музыкальная премия, которую ежегодно вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи.

О достижении артистки стало известно во вторник, 27 июня. Новостью Тина Кароль поделилась на своей странице в Instagram.

Певица поделилась в соцсетях эмоциями, в связи с событием. По словам Кароль, для нее огромная честь стать членом голосования Grammy. Звезда благодарна, что принята в музыкальную семью Recording Academy (Национальная академия искусства и науки звукозаписи в США, вручающая премии).

Среди голосующих членов академии, которые присуждают награды Grammy, артисты, музыканты, продюсеры, представители сферы звукозаписи. Теперь в числе профессионалов и украинская знаменитость, певица попала в число 3700 приглашенных артистов в этом году. К слову, Тина Кароль не первая украинка, которой выпал такой шанс. Ранее, в 2021 году, к работе академии привлекли скрипачку Ассию Ахат. Grammy – одна из самых главных премий в музыкальной индустрии, такая же важная, как "Оскар" в мире кино.

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