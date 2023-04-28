"С тюменским душком": над новым клипом Тины Кароль работали россияне, реакция певицы (фото, видео)

Минимум два тюменца работали над клипом на песню HONEY & МЕД

Не успел новый клип украинской певицы Тины Кароль набрать многотысячные просмотры на YouTube, как он быстро попал в скандал. Оказывается, над музыкальной видеоработой 38-летней исполнительницы, которую снимали в Лос-Анджелесе, работали как минимум трое россиян.

Как передает Телеграмм-канал "Культурна Прачечна", один эмигрировал из страны-агрессорши, а двое продолжают жить в Тюмени. Судя по посту Кароль в Инстаграме, эти россияне работают на компанию Beverly.films, к которой обратилась певица, когда снимала клип в США. Основателем компании является украинец Генри Липатов, он же режиссер ее нового клипа.

"Новый клип Тины Кароль "Honey/Мед" оказался с тюменским душком… Вероятно, эта Beverly.films выдала список людей, работавших над клипом и которых нужно отметить, а команда Кароль не проверила, кто в перчатке живет. А живет там вовчик-братец, и не один", — написали в посту. Кстати, список привлеченных россиян Кароль быстро поправила.

Скриншот поста Кароль до и после редактирования

Минимум два тюменца работали над клипом на песню Тины Кароль HONEY & МЕД

Один из россиян эмигрировал из своей страны-агрессорши

Также украинская исполнительница записала видеообращение. В нем она заявила, что о россиянах она не знала, ей это неприятно, поблагодарила своих подписчиков за бдительность, а также отметила, что сам режиссер Генри Липатов принесет извинения.

Напомним, что совсем недавно в сети набрал скандал с участием государственного секретаря Министерства здравоохранения Инной Солодкой, записавшей "кавер" на песню группы "Антитіла" — "Фортеця Бахмут". Лидер музыкального коллектива Тарас Тополя решил записать видеообращение к поклонникам и объяснил, что произошло.