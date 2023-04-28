"З тюмєнскім душком": над новим кліпом Тіни Кароль працювали росіяни, реакція співачки (фото, відео)

Мінімум двоє тюменців працювали над кліпом на пісню HONEY & МЕД

Не встиг новий кліп української співачки Тіни Кароль набрати багатотисячні перегляди на YouTube, як він швидко втрапив у скандал. Виявляється, над музикальною відеороботою 38-річної виконавиці, який знімали у Лос-Анджелесі, працювали як мінімум троє росіян.

Як передає Телеграм-канал "Культурна Прачечна", один емігрував із країни-агресорки, а двоє продовжують жити у Тюмені. Судячи з посту Кароль в Інстаграмі, ці росіяни працюють на компанію Beverly.films, до якої звернулась співачка, коли знімала кліп у США. Засновником компанії є українець Генрі Ліпатов, він же режисер її нового кліпу.

"Новий кліп Тіни Кароль "Honey/Мед" виявився з тюмєнскім душком… Ймовірно, ця Beverly.films видала список людей, які працювали над кліпом і яких потрібно відмітити, а команда Кароль не перевірила, хто в рукавичці живе. А живе там вовчик-братик, і не один", — написали в посту. До речі, список залучених росіян Кароль швидко виправила.

Скріншот посту Кароль до і після редагування

Мінімум двоє тюменців працювали над кліпом на пісню Тіни Кароль HONEY & МЕД

Один з росіян емігрував зі своєї країни-агресорки

Також українська виконавиця записала відеозвернення. В ньому вона заявила, що про росіян вона не знала, їй це неприємно, подякувала своїм підписникам за пильність, а також зазначила, що сам режисер Генрі Ліпатов запише вибачення.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно у мережі набрав скандал за участю державного секретаря Міністерства охорони здоров’я Інною Солодкою, яка записала "кавер" на пісню гурту "Антитіла" — "Фортеця Бахмут". Лідер музичного колективу Тарас Тополя вирішив записати відеозвернення до шанувальників та пояснив, що сталося.