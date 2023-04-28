Тіна Кароль випустила чуттєвий кліп на англомовну пісню з українським приспівом (відео)

Зйомки кліпу на пісню HONEY & МЕД проходили у Лос-Анджелесі

Того дня, коли вся Україна тужить за загиблими від ракетного удару в Умані та інших містах, співачка Тіна Кароль представила чуттєвий і водночас сумний кліп на пісню HONEY & МЕД.

Прем’єра відеокліпу відбулася на платформі YouTube у п’ятницю, 28 квітня. Композиція була написана англійською мовою, але приспів 38-річна артистка виконала рідною українською.

"Тіна вбачає у цьому особливу місію, а саме культурну експансію української музики до світової аудиторії, таким чином прославляючи сучасну музичну Україну. Пісня "HONEY & МЕД" — це історія одного кохання, яке відгукнеться у багатьох. Використовуючи алегорії, Тіна порівнює почуття зі стихіями", — так описується новий сингл Тіни Кароль на хостингу під відео.

Міксинг та майстеринг треку робив володар 16 премій Grammy Джейсен Джошуа, відомий по роботах з Бейонсе, Джастіном Бібером, Мерайєю Кері, Джастіном Тімберлейком, Jay-Z, Крісом Брауном, Ріанною та іншими відомими артистами. Зйомки кліпу проходили у Лос-Анджелесі.

Кліп зняв український режисер Генрі Ліпатов, якому світову славу принесли відеороботи з такими артистами як Емінем, Дженніфер Лопес, Азалія Банкс, 50 Cent, Кріс Браун, Linkin Park та багатьма іншими.

"Естетика і чуттєвість у кожній ноті і в кожному кадрі! Вітаю з прем'єрою", "Боже, як це красиво..! Мурашки пішли з перших слів. Сльози потекли. Не комом у горлі емоції стали, а вилилися і я звільнилася…", — пишуть у коментарях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український гурт O.Torvald вперше через два роки перерви випустив нову композицію і кліп на неї. Нова пісня дістала назву "Дихай" і в ній йдеться про панічні атаки.