Перший реліз з 2021 року: гурт O.Torvald презентував емоційний кліп на нову пісню (відео)

Пісня про такий емоційний стан, коли людину накривають почуття і їй не вистачає повітря

Популярний український гурт O.Torvald, лідер якого, Женя Галич, захищає нашу країну в лавах Збройних сил, вперше через два роки перерви випустив нову композицію та кліп на неї. Нова пісня отримала назву "Дихай" і "розповідає" вона про панічні атаки.

Прем’єра нової відеороботи музикантів відбулася 28 квітня на їхньому YouTube-каналі. Варто зазначити, що спеціально для зйомок кліпу у басейні збудували лікарняну палату, яка поступово заповнювалася водою.

"Дихай" — це про тривожність серед ночі, коли тобі не вистачає повітря і ти задихаєшся без можливості ворухнутися" — йдеться в описі під відео.

Це почуття і намагалися передати у кліпі соліст гурту Женя Галич та режисери Женя Головатенко та Женя Красуля, які разом із артистом проходять військову службу.

"Ми довго нічого не писали і не випускали, в першу чергу через початок повномасштабного вторгнення, і ми взагалі не розуміли як будувати життя далі, не те, що думати про музику. Частина команди на момент 24 лютого була у Львові, бо в нас були заплановані зйомки кліпу. Почали активно волонтерити там, частина волонтерила у Києві. Потім я доєднався до лав ЗСУ і взагалі не міг повернутись до музики ні емоційно, ні фізично. Зараз емоцій накопилося і ми хочемо іх спрямувати у творчість. "Дихай" – це результат важких ночей, коли тебе накриває тривожність, депресивні думки та панічні атаки. 24 лютого змінило кожного з нас: і військових і цивільних", — поділився фронтмен Женя Галич.

Раніше "Телеграф" писав, що лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, і поет і також музикант Сергій Жадан презентували спільний хіт — "Правда". Композицію було написано за півтора року до повномасштабного вторгнення, проте реліз відбувся лише у квітні 2023 року.