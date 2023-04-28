Первый релиз с 2021 года: группа O.Torvald презентовала эмоциональный клип на новую песню (видео)

Песня о таком эмоциональном состоянии, когда человека накрывают чувства и ему не хватает воздуха

Популярная украинская группа O.Torvald, лидер которой, Женя Галич, защищает нашу страну в рядах Вооруженных сил, впервые спустя два года перерыва выпустила новую композицию и клип на нее. Новая песня получила название "Дихай" и "рассказывает" она про панические атаки.

Премьера новой видеоработы музыкантов состоялась 28 апреля на их YouTube-канале. Стоит отметить, что специально для съемок клипа в бассейне построили больничную палату, которая постепенно заполнялась водой.

"Дихай" – это о тревожности среди ночи, когда тебе не хватает воздуха и ты задыхаешься без возможности шевельнуться" — говорится в описании под видео.

Это чувство и пытались передать в клипе солист группы Женя Галич и режиссеры Женя Головатенко и Женя Красуля, которые вместе с артистом проходят военную службу.

"Мы долго ничего не писали и не выпускали, в первую очередь из-за начала полномасштабного вторжения, и мы вообще не понимали как строить жизнь дальше, не то, что думать о музыке. Часть команды на момент 24 февраля была во Львове, потому что у нас были запланированы съемки клипа. Начали активно волонтерить там, часть волонтерила в Киеве. Потом я присоединился к рядам ВСУ и вообще не мог вернуться к музыке ни эмоционально, ни физически. Сейчас эмоций накопилось, и мы хотим их направить в творчество. "Дихай" — это результат тяжелых ночей, когда тебя накрывает тревожность, депрессивные мысли и панические атаки. 24 февраля сменило каждого из нас: и военных и гражданских", – поделился фронтмен Женя Галич.

Ранее "Телеграф" писал, что лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, и поэт и также музыкант Сергей Жадан презентовали совместный хит — "Правда". Композиция была написана за полтора года до полномасштабного вторжения, однако релиз состоялся только в апреле 2023 года.