Тина Кароль выпустила чувственный клип на англоязычную песню с украинским припевом (видео)

Съемки клипа на песню HONEY & МЕД проходили в Лос-Анджелесе

В тот день, когда вся Украина скорбит по погибшим от ракетного удара в Умани и других городах, певица Тина Кароль представила чувственный и в то же время грустный клип на песню HONEY & МЕД.

Премьера видеоклипа состоялась на платформе YouTube в пятницу, 28 апреля. Композиция была написана на английском языке, но припев 38-летняя артистка исполнила на родном украинском.

"Тина видит в этом особую миссию, а именно культурную экспансию украинской музыки к мировой аудитории, прославляя таким образом современную музыкальную Украину. Песня "HONEY & МЕД" — это история одной любви, которая отзовется у многих. Используя аллегории, Тина сравнивает чувства со стихиями", — так описывается новый сингл Тины Кароль на хостинге под видео.

Миксинг и мастеринг трека делал обладатель 16 премий Grammy Джейсен Джошуа, известный по работам с Бейонсе, Джастином Бибером, Мерайей Кэри, Джастином Тимберлейком, Jay-Z, Крисом Брауном, Рианной и другими знаменитыми артистами. Съемки клипа проходили в Лос-Анджелесе.

Клип снял украинский режиссер Генри Липатов, которому мировую славу принесли видеоработы с такими артистами как Эминем, Дженнифер Лопес, Азалия Банкс, 50 Cent, Крис Браун, Linkin Park и многими другими.

"Эстетика и чувственность в каждой ноте и в каждом кадре! Поздравляю с премьерой", "Боже, как это красиво..! Мурашки пошли с первых слов. Слезы потекли. Не комом в горле эмоции стали, а вылились и я уволилась…", — пишут в комментариях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская группа O.Torvald впервые спустя два года перерыва выпустила новую композицию и клип на нее. Новая песня получила название "Дихай" и в ней идется про панические атаки.