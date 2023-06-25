"Хорошо знаю, что такое идти против течения": Лобода прокомментировала свой концерт в Харькове

Певица пообещала приехать в Харьков снова

Певица Светлана Лобода выступила с импровизированным концертом в саду Шевченко в Харькове. В своем Instagram она назвала его "невероятным".

"Вы так разные и такие красивые! Спасибо, что пришли", — поблагодарила артистка посетителей концерта.

Также Лобода отреагировала на скандал вокруг девушки, пришедшей на ее концерт с плакатом "Харьков без Лободы". На концерте артистка попыталась вступить с подростком в диалог, который бурно обсуждают в соцсетях. По словам певицы, она уважает право девушки на собственное мнение и гордится ею.

"Тоже хорошо знаю, что такое идти против течения. К сожалению, мой разговор с тобой в который раз пытаются сделать манипуляцией. Мне жаль, если кто-то видит в этом пренебрежение", — подчеркнула Лобода в обращении к девушке.

"Остальной части города, взрослых и детей, спасибо за невероятный, теплый концерт. Я скоро вернусь", — добавила Лобода.

Напомним, ранее Светлана Лобода передала 100 тысяч гривен благотворительному фонду "Клуб Добродетелей". Эти средства были направлены на помощь семьям херсонцев, пострадавших от подрыва ГЭС в Новой Каховке.