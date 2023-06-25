"Добре знаю, що таке іти проти течії": Лобода прокоментувала свій концерт у Харкові

Співачка пообіцяла приїхати у Харків ще раз

Співачка Світлана Лобода виступила з імпровізованим концертом в саду Шевченка у Харкові. В своєму Instagram вона назвала його "неймовірним".

"Ви такі різні і такі красиві! Дякую, що прийшли", — подякувала артистка відвідувачам концерту.

Також Лобода відреагувала на скандал навколо дівчини, яка прийшла на її концерт з плакатом "Харків без Лободи". На концерті артистка спробувала вступити з підлітком в діалог, що бурхливо обговорювали в соцмережах. За словами співачки, вона поважає право дівчини на власну думку та пишається нею.

"Теж добре знаю, що таке іти проти течії. На жаль, мою розмову з тобою вкотре намагаються зробити маніпуляцією. Мені шкода, якщо хтось вбачає в цьому зневагу", — підкреслила Лобода у зверненні до дівчини.

"Решті міста, дорослим та дітям, дякую за неймовірний, теплий концерт. Я скоро повернусь", — додала Лобода.

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода передала 100 тисяч гривень благодійному фонду "Клуб Добродіїв". Ці кошти спрямували на допомогу сім’ям херсонців, що постраждали від підриву ГЕС у Новій Каховці.