Тіна Кароль обиратиме переможців музичної премії Grammy: подробиці

Це друга українська співачка, яку запросили до команди членів голосування Grammy

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка потрапила у скандал із новою піснею, стала членом голосування Grammy. Це найпрестижніша музична премія, яку щорічно вручає американська Національна академія мистецтва та науки звукозапису.

Про досягнення артистки стало відомо у вівторок, 27 червня. Новиною Тіна Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Співачка поділилася в соцмережах емоціями у зв’язку з подією. За словами Кароль, для неї величезна честь стати членом голосування Grammy. Зірка вдячна, що прийнята до музичної сім’ї Recording Academy (Національна академія мистецтва та науки звукозапису в США, яка вручає премії).

Серед членів голосування академії, які присуджують нагороди Grammy, артисти, музиканти, продюсери, представники сфери звукозапису. Тепер серед професіоналів і українська знаменитість, співачка потрапила до числа 3700 запрошених артистів цього року. До речі, Тіна Кароль – не перша українка, якій випав такий шанс. Раніше, в 2021 році, до роботи академії залучили скрипальку Асію Ахат. Grammy — одна з найголовніших премій у музичній індустрії, така ж важлива, як "Оскар" у світі кіно.

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