Настя Каменских раньше и сейчас: как менялась внешность певицы с начала ее карьеры (фото)

Певица завоевала популярность в дуэте с теперь уже мужем, но сумела приумножить успех и в сольном проекте

Популярная украинская певица Настя Каменских получила широкую известность в дуэте с рэпером Потапом, который впоследствии стал ее супругом. Талантливая артистка "отчумачечила" в этом проекте 11 лет, после чего ушла в свободное плавание. Теперь 36-летняя знаменитость выступает под именем NK.

Настя Каменских – одна из самых заметных певиц современной украинской эстрады, обладательница яркой внешности. Певица не скрывает, что в некоторые периоды ее карьеры набирала лишний вес, после чего вместе со своими фанами в соцсетях "бралась за себя" и худела. "Телеграф" рассказывает, какой была Настя Каменских в начале своего творческого пути и как менялся стиль певицы за последние годы.

Настя Каменских родилась в Киеве, но в разное время училась за границей (Франция и Италия). С юных лет занималась музыкой и танцами. Вероятно, иначе было невозможно, ведь мама – Лидия Каменских — певица известного хора имени Григория Верёвки, а папа – Алексей Жмур (к сожалению, ныне покойный) – работал в том же коллективе, но концертным директором.

Каменских успешно выступала на музыкальных фестивалях (один из них – "Черноморские игры" в 2004 году), однако настоящий успех получила в дуэте "Потап и Настя", созданный в 2006 году. Среди хитов коллектива такие песни, как "Чумачечая весна", "Не пара", "Прилелето", "Не люби мне мозги", "Новый год", "Все пучком".

Дуэт имел бешеный успех в странах СНГ, более того, поклонники с первых лет существования "Потапа и Насти" их "сватали". А в 2019 году состоялась свадьба артистов. После российского полномасштабного вторжения в сети поговаривали о разводе звездной пары, но недавно и Настя, и Потап все опровергли.

В 2017 году в карьере Каменских начался новый этап – сольный, под псевдонимом NK. Артистка не только смогла удержать славу после распада дуэта, а и сформировать свой собственный стиль, выпустить ряд хитов, попасть в известные музыкальные чарты, добиться успеха в Латинской Америке. В числе уже сольных хитов Каменских "Красное вино", Peligroso, "Это моя ночь", "Попа как у Ким", "Обiцяю", "Я — Україна".

Период "Потапа и Насти"

Дуэт был создан в 2006 году

"Чумачечие" образы Потапа и Насти

Вот как изменились артисты за 11 лет существования дуэта

Настя Каменских до похудения

Фигура Каменских часто становилась поводом для обсуждения в сети

Стоит признать, на харизму звезды никакие килограммы влияния не имели

Настя Каменских раньше и сейчас

Сейчас Насте Каменсикх 36 лет

Артистка упорным трудом добилась "фигуры мечты"

Эксперименты Каменских со стилем продолжаются

Гармонична в любом весе и с любым цветом волос

Настя Каменских раньше и сейчас

Настя Каменских ведет здоровый образ жизни и занимается спортом

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