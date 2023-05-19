Похудевший Данилко с "мамой" умилили сеть совместным снимком в смешных шапках (фото)

Артисты довольно редко балуют фанов общими фото без грима

Популярный украинский артист Андрей Данилко, который прославился во всем мире благодаря образу Верки Сердючки, не очень часто делится снимками без своего образа, а тем более в тандеме со своей сценичной "мамой" — актрисой Инной Белоконь. Однако в последнее время таких фото стало больше.

Смешным совместным фото без образов Верки и "мамы" на своей странице в Инстаграм поделилась Инна Белоконь. Парочка позирует на фоне множества различных шляпок, две из которых они примерили. Инна выбрала себе панамку голубого цвета, а Данилко примерил желтую шапочку с ушками, как у котика.

"Привет наши котики" — подписала фото Белоконь.

В комментариях поклонники забросали Инну и Андрея смайликами со смехом, поцелуйчиками и лестными комментариями. Также многие отметили, что Андрей Михайлович очень похудел и похорошел.

Ранее мы рассказывали, что Данилко вместе со своей сценической "мамой" показал россиянам непристойный жест. А позже – в декабре прошлого года – во время своего выступления Верка Сердючка в прямом эфире обратилась к путину с пожеланием, которое с радостью поддержат все украинцы.

Также ранее Андрей Данилко рассказывал, как познакомился с президентом рф. Артист отметил, что при их первой встрече он был немного выпивший, а вот путин вел себя очень сдержано и даже стеснялся.