Схудлий Данилко з "мамою" зворушили мережу спільним знімком у смішних шапках (фото)

Артисти досить рідко балують фанів загальними фото без гриму

Популярний український артист Андрій Данилко, який уславився у всьому світі завдяки образу Вєрки Сердючки, не дуже часто ділиться знімками без свого образу, а тим більше у тандемі зі своєю сценічною "мамою" — актрисою Інною Білоконь. Проте останнім часом таких фото побільшало.

Смішним спільним фото без образів Вєрки та "мами" на своїй сторінці в Інстаграм поділилася Інна Білоконь. Парочка позує на тлі безлічі різних капелюшків, два з яких вони приміряли. Інна вибрала собі панамку блакитного кольору, а Данилко приміряв жовту шапочку з вушками, як у котика.

"Привіт наші котики" — підписала фото Білоконь.

У коментарях шанувальники закидали Інну та Андрія смайликами зі сміхом, поцілунками та приємними коментарями. Також багато хто відзначив, що Андрій Михайлович дуже схуд і погарнішав.

Раніше ми розповідали, що Данилко разом зі своєю сценічною "мамою" показав росіянам непристойний жест. А згодом – у грудні минулого року – під час свого виступу Вєрка Сердючка у прямому ефірі звернулася до путіна з побажанням, яке з радістю підтримають усі українці.

Також раніше Андрій Данилко розповідав, як познайомився з президентом росії. Артист зазначив, що при їх першій зустрічі він був трохи напідпитку, а ось путін поводився дуже стримано і навіть соромився.