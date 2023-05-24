Актриса Скарлетт Йоханссон восхитила элегантным образом в трендовом платье на красной дорожке Каннского кинофестиваля (фото)

Популярная актриса подчеркнула все достоинства своей фигуры, выбрав модный фасон платья

На красной дорожке Каннского кинофестиваля, который собрал в 2023 году всех звезд Голливуда, появилась 38-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон. Знаменитость выбрала для мероприятия элегантный образ с трендовым фасоном платья.

Актриса посетила показ фильма "Город астероидов", в котором Скарлетт Йоханссон исполнила одну из ролей. Мероприятие состоялось в рамках кинофестиваля во вторник, 23 мая.

Так, Скарлетт Йоханссон надела платье актуального фасона tube dress от Prada. Нежно-розовый цвет идеально сочетается с цветом волос и белоснежной кожей звезды. Пикантности наряду добавляет белый бра. Образ завершают туфли серебристого цвета, эффектные серьги и красная помада.

На мероприятии Йоханссон появилась вместе с мужем — 40-летним американским комиком и сценаристом Колином Жостом. Они женаты с 2020 года, воспитывают сына Космо, который родился в 2021 году. Также у актрисы есть 8-летняя дочь Роуз от предыдущего брака.

Скарлетт Йоханссон в Каннах. Фото: Getty Images

Стильный образ актрисы. Фото: Getty Images

Скарлетт Йоханссон с мужем. Фото: Getty Images

Комедийно-драматический фильм "Город астероидов" выйдет в прокат в июне 2023 года. В главных ролях Тильда Суинтон, Эдриен Броуди, Том Хэнкс и Марго Робби.

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