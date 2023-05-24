Актриса Скарлетт Йоганссон захопила елегантним образом у трендовій сукні на червоній доріжці Каннського кінофестивалю (фото)

Популярна актриса підкреслила всі переваги своєї фігури, вибравши модний фасон сукні

На червоній доріжці Канського кінофестивалю, який зібрав у 2023 році всіх зірок Голлівуду, з’явилася 38-річна актриса Скарлетт Йоганссон. Знаменитість вибрала для заходу елегантний образ із трендовим фасоном сукні.

Актриса відвідала показ фільму "Місто астероїдів", де Скарлетт Йоганссон виконала одну з ролей. Захід відбувся у рамках кінофестивалю у вівторок, 23 травня.

Так, Скарлетт Йоганссон одягла сукню актуального фасону tube dress від Prada. Ніжно-рожевий колір ідеально поєднується з кольором волосся та білою шкірою зірки. Пікантності вбранню додає білий бра. Образ завершують туфлі сріблястого кольору, ефектні сережки та червона помада.

На заході Йоганссон з’явилася разом із чоловіком — 40-річним американським коміком та сценаристом Коліном Жостом. Вони одружені з 2020 року, виховують сина Космо, який народився 2021 року. Також актриса має 8-річну доньку Роуз від попереднього шлюбу.

Скарлетт Йоганссон у Каннах. Фото: Getty Images

Стильний образ актриси. Фото: Getty Images

Скарлет Йоганссон з чоловіком. Фото: Getty Images

Комедійно-драматичний фільм "Місто астероїдів" вийде у прокат у червні 2023 року. У головних ролях Тільда Суінтон, Едрієн Броуді, Том Хенкс і Марго Роббі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Каннський кінофестиваль відвідала популярна актриса Сальма Хайєк, яка продемонструвала стильну сукню з ефектним декольте. Також ми розповідали, що співачка Дуа Ліпа вперше розкрила особистість свого бойфренда, прийшовши з ним на кінофестиваль у Канни.