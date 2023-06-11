Настя Каменських раніше і зараз: як змінювалася зовнішність співачки від початку її кар’єри (фото)

Співачка здобула популярність у дуеті з тепер уже чоловіком, але зуміла примножити успіх і в сольному проєкті

Популярна українська співачка Настя Каменських здобула широку популярність у дуеті з репером Потапом, який згодом став її чоловіком. Талановита артистка "відчумачечила" у цьому проєкті 11 років, після чого пішла у вільне плавання. Наразі 36-річна знаменитість виступає під ім’ям NK.

Настя Каменських – одна із найпомітніших співачок сучасної української естради, володарка яскравої зовнішності. Співачка не приховує, що в деякі періоди її кар’єри набирала зайву вагу, після чого разом зі своїми фанами в соцмережах "бралася за себе" та худла. "Телеграф" розповідає, якою була Настя Каменських на початку свого творчого шляху і як змінювався стиль співачки за останні роки.

Настя Каменських народилася у Києві, але у різний час навчалася за кордоном (Франція та Італія). З юних років займалася музикою і танцями. Мабуть, інакше було неможливо, адже мама – Лідія Каменських – співачка відомого хору імені Григорія Верьовки, а тато – Олексій Жмур (на жаль, нині покійний) – працював у тому самому колективі, але концертним директором.

Каменських успішно виступала на музичних фестивалях (один із них – "Чорноморські ігри" у 2004 році), проте справжній успіх здобула у дуеті "Потап і Настя", створений у 2006 році. Серед хітів колективу такі пісні, як "Чумачечая весна", "Не пара", "Прилелето", "Не люби мне мозги", "Новый год", "Все пучком".

Дует мав шалений успіх у країнах СНД, ба більше, шанувальники з перших років існування "Потапа і Насті" їх "сватали". А в 2019 році відбулося весілля артистів. Після російського повномасштабного вторгнення в мережі говорили про розлучення зіркової пари, але нещодавно і Настя, і Потап усе спростували.

В 2017 році в кар’єрі Каменських розпочався новий етап – сольний, під псевдонімом NK. Артистка не тільки змогла втримати славу після розпаду дуету, а й сформувати свій власний стиль, випустити низку хітів, потрапити до відомих музичних чартів, досягти успіху в Латинській Америці. Серед сольних хітів Каменських "Красное вино", Peligroso, "Это моя ночь", "Попа как у Ким", "Обiцяю", "Я — Україна".

Період "Потапа і Насті"

Дует був створений у 2006 році

"Чумаччі" образи Потапа та Насті

Ось як змінилися артисти за 11 років існування дуету

Настя Каменських до схуднення

Фігура Каменських часто ставала приводом для обговорення в мережі

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Настя Каменських раніше і зараз

Зараз Насті Каменських 36 років

Артистка важкими зусиллями домоглася "фігури мрії"

Експерименти Каменських зі стилем продовжуються

Гармонійна в будь-якій вазі та з будь-яким кольором волосся

Настя Каменських раніше і зараз

Настя Каменських веде здоровий спосіб життя та займається спортом

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