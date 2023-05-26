Солістка гурту KAZKA Зарицька обручилась з коханим і показала образ нареченої у новому кліпі (відео)

30-річна співачка виходить заміж за українського музиканта

Українська виконавиця, солістка популярного гурту KAZKA Олександра Зарицька порадувала своїх шанувальників новиною про своє майбутнє заміжжя. 30-річна зірка, школу якої в Харкові знищили російські окупанти, побралася зі своїм коханим.

Про це Зарицька написала в Інстаграмі. "Друзі, я не можу і не хочу довго приховувати від вас важливу новину. Вийшло mood-відео на пісню "Без кохання". Звісно, наречена я там не просто так. Я заручена! Досі не можу повірити", — написала зірка у соцмережі.

Нареченим відомої співачки став музикант та motion-дизайнер українського гурту Hawx Павло Тараненко. Пара разом з 2021 року. Відомо, що чоловік переїхав жити до Олександри в будинок під Києвом за кілька місяців до повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року.

Олександра в обіймах Павла в компанії друзів

Крім того, 26 травня гурт KAZKA виклав на YouTube свій новий кліп на пісню "Без кохання", в якому Зарицька постала в образі нареченої.

Нагадаємо, що в березні з’явилася новина про те, що через стендапера Андрія Щегеля, що втік, гурт KAZKA не випустили з України на концерт у Лондоні. Раніше про подібну ситуацію заявив гурт The Hypnotunez.