Солистка группы KAZKA Зарицкая обручилась с любимым и показала образ невесты в новом клипе (видео)

30-летняя певица выходит замуж за украинского музыканта

Украинская исполнительница, солистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая порадовала своих поклонников новостью о своем скором замужестве. 30-летняя звезда, школу которой в Харькове уничтожили российские оккупанты, обручилась со своим возлюбленным.

Об этом Зарицкая написала в Инстаграме. "Друзья, я не могу и не хочу долго скрывать от вас важную новость. Вышло mood-видео на песню "Без любви". Конечно, невеста я там не просто так. Я обручена! До сих пор не могу поверить", – написала звезда в соцсети.

Женихом известной певицы стал музыкант и motion-дизайнер украинской группы Hawx Павел Тараненко. Пара вместе с 2021 года. Известно, что мужчина переехал жить к Александре в дом под Киевом за несколько месяцев до полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 года.

Александра в объятиях Павла в компании друзей

Кроме того, 26 мая группа KAZKA выложила в YouTube свой новый клип на песню "Без кохання", в котором Зарицкая предстала в образе невесты.

Напомним, что в марте появилась новость о том, что из-за сбежавшего стендапера Андрея Щегеля группу KAZKA не выпустили из Украины на концерт в Лондоне. Ранее о подобной ситуации заявила группа The Hypnotunez.