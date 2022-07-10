В школе, которую оккупанты уничтожили в Харькове, училась Зарицкая из KAZKA: "Там я влюблялась и плакала из-за плохих оценок"
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Солистка группы KAZKA показала разрушенную россиянами родную школу
Украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая заявила, что российские оккупанты нанесли удар по ее родной школе. От учебного заведения остались руины.
У себя в Инстаграме 29-летняя артистка написала, что россияне буквально стерли с лица земли здание, где она сидела за партой и училась.
"Я не могу поверить, но это правда. Это была невероятная гимназия, где я нашла первых настоящих друзей, впервые спела на сцене актового зала, в стенах этой школы я влюблялась, танцевала на дискотеках, плакала из-за плохих оценок. В этой школе были самые вкусные булочки с корицей от тети Тони. Теперь это просто воспоминания", — написала Зарицкая. Певица также опубликовала фото и видео разрушенного здания.
На данный момент известно, что удар по школе был нанесен с территории Белгородской области крылатой ракетой типа "Искандер". Разрушены второй и третий этажи, первый также поврежден. Пострадавших или погибших нет.
Стоить отметить, что в харьковской школе также училась украинская телеведущая Василиса Фролова. Об этом она сообщила в комментариях под постом певицы.
"Я тоже училась в этой гимназии…. Не могу и не хочу верить в это… мы обязательно туда вернемся! Там будет лучшая украинская школа", — написала Фролова.
Отписала и певица KOLA, которая ужасается от того, что делают с Харьковом.
Не могут поверить в происходящее и поклонники Александры, которые также учились в школе.
Отметим, аналитики считают, что россия хочет присоединить Харьковскую область к себе — одним из вариантов может стать создание очередной псевдореспублики.
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