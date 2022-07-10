В школе, которую оккупанты уничтожили в Харькове, училась Зарицкая из KAZKA: "Там я влюблялась и плакала из-за плохих оценок"

Солистка группы KAZKA показала разрушенную россиянами родную школу

Украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая заявила, что российские оккупанты нанесли удар по ее родной школе. От учебного заведения остались руины.

У себя в Инстаграме 29-летняя артистка написала, что россияне буквально стерли с лица земли здание, где она сидела за партой и училась.

"Я не могу поверить, но это правда. Это была невероятная гимназия, где я нашла первых настоящих друзей, впервые спела на сцене актового зала, в стенах этой школы я влюблялась, танцевала на дискотеках, плакала из-за плохих оценок. В этой школе были самые вкусные булочки с корицей от тети Тони. Теперь это просто воспоминания", — написала Зарицкая. Певица также опубликовала фото и видео разрушенного здания.

На данный момент известно, что удар по школе был нанесен с территории Белгородской области крылатой ракетой типа "Искандер". Разрушены второй и третий этажи, первый также поврежден. Пострадавших или погибших нет.

Стоить отметить, что в харьковской школе также училась украинская телеведущая Василиса Фролова. Об этом она сообщила в комментариях под постом певицы.

"Я тоже училась в этой гимназии…. Не могу и не хочу верить в это… мы обязательно туда вернемся! Там будет лучшая украинская школа", — написала Фролова.

Отписала и певица KOLA, которая ужасается от того, что делают с Харьковом.

Не могут поверить в происходящее и поклонники Александры, которые также учились в школе.

Отметим, аналитики считают, что россия хочет присоединить Харьковскую область к себе — одним из вариантов может стать создание очередной псевдореспублики.

Ранее "Телеграф" сообщал про обстрел россиянами Часового Яра в Донецкой области — под завалами остаются люди.