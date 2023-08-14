"Не мальчик, а мужчина": Тина Кароль похвасталась взрослым сыном в годовщину смерти Евгения Огира (фото)

Певица почтила память любимого мужа, показав его 14-летнего сына Вениамина

В этот понедельник, 14 августа, украинскому продюсеру и мужу певицы Тины Кароль Евгению Огиру должно было исполниться 43 года. К сожалению, в возрасте 33 лет любящий муж и отец умер от рака желудка.

Сегодня исполнительница почтила память своего любимого, опубликовав в соцсети Инстаграм фото из свежей фотосессии. На них она позирует с 14-летним сыном Вениамином, который, стоит отметить, очень возмужал.

В посту Тина Кароль вспомнила не только о покойном муже, но и войне, из-за которой погибло так много мужчин, чьих то родителей и детей: "Судьба, выпавшая нашим детям тяжелая и несправедливая. Я вижу как эта боль превращается в мотивацию и характер. Молодых вдов, таких растерянных, таких сильных — нас сегодня таких, к сожалению, становится больше. Мальчиков с портретом папы в кармане тоже увеличивается".

Артистка обратилась и к мужу, которого не стало в 2013 году. "Мы 10 лет, осознание этого невозможно, следуем за твоей звездой. Ты бился за жизнь отчаянно у всех на глазах, в моих руках. Мы любим тебя, наш папа! Мы идем дальше, как ты и просил, но не мимо, а с тобой в нашей памяти и сердце. Навсегда вместе", – написала Кароль.

В комментариях поклонники певицы подчеркнули схожесть Евгения Огира с собственным сыном, а также написали, что теперь Вениамин не мальчик, а настоящий мужчина.

Тіна Кароль із сином повторили архівне фото

Раньше мы показывали, какими были в детстве артистки украинского шоу-бизнеса. Среди них не только Тина Кароль, но и Дорофеева, Астафьева, MamaRika и Полякова.