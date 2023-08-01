Дорофеева, Кароль, Астафьева, MamaRika и Полякова: узнай звезду по детскому снимку (фото)

Маленькая Полякова такая же блондинка, а Астафьева с ультракороткой стрижкой

Поклонникам всегда интересно узнать, какими были их любимицы в детстве. Многих украинских певиц легко узнать на их архивных снимках в юные годы, а вот кто-то из артисток кажется на фото другим человеком.

"Телеграф" публикует подборку с фото популярных украинских певиц в детстве и сейчас. Угадайте звезду по детскому снимку!

Надя Дорофеева

Большие глаза и искренняя улыбка – в этих чертах легко узнать популярную певицу, экс-участницу дуэта "Время и Стекло" 33-летнюю Надю Дорофееву, которая недавно вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина. Любила музыку и пение с ранних лет. Героиня истории, когда детская мечта стать знаменитой воплощается в реальность.

Талантливая девочка Надя доросла до судьи "Голоса країни"

Ох уж эти глаза

Тина Кароль

Поп-дива украинской эстрады, 38-летняя певица Тина Кароль (при рождении Татьяна Либерман), как и многие звезды делала первые шаги в музыку с юных лет. Детские фото народной любимицы (некоторые из которых черно-белые) не могут не умилять.

Маленькая Таня и не менее обаятельная взрослая Тина

Тину Кароль легко узнать на детских фото

Даша Астафьева

Модель, Playmate, певица, актриса, а ныне 37-летняя блогерша Даша Астафьева в детстве носила короткую стрижку. Сейчас звезда считается одной из самых красивых женщин Украины.

Из скромницы в роковую красотку

Даша Астафьева в детстве и сейчас

MamaRika

Маленькая Настя Кочетова позирует на фоне ковра и у новогодней елки. Обожала петь с детских лет, прошла испытания талант-шоу, была Эрикой и нашла себя под псевдонимом MamaRika. Сегодня 34-летняя артистка – сама мама, вместе с мужем Сергеем Середой они воспитывают сына Давида, которому 2 августа 2023 года исполнится два года.

Юная Настя еще не знала, что всем станет известна под именем MamaRika

И у звезд есть фото на фоне ковра

Оля Полякова

"Королева" украинской эстрады, 44-летняя певица Оля Полякова с детства стремилась к славе. Будущая звезда даже снялась в юмористическом киножурнале "Ералаш". Маленькую Олю не все узнают, а вот юная блондинка на втором снимке уже тогда, кажется, завоевывала сердца публики.

Не все сразу увидят в этой девчушке "королеву ночи" Олю Полякову

С годами становится только шикарнее

Ранее "Телеграф" рассказывал, как менялся имидж Оли Поляковой за последние годы. Артистка начинала с образа стереотипной блондинки, танцующей "на унитазе", но потом стала "королевой ночи" и "взрослой девочкой".