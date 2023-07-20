Стало известно, где находится сейчас EL Кравчук и чем занимается звезда 90-х годов

На некоторое время певец будто пропал из шоу-бизнеса

Некоторые украинские исполнители после начала полномасштабной войны пропали с радаров информационного пространства, поэтому долго никто не знал, где они и чем занимаются. Одним из таких артистов стал EL Кравчук. Как оказалось, легендарный певец не закончил свой творческий путь, а наоборот, начал создавать исключительно украинский контент и сейчас готовится к своему сольному концерту.

Об этом стало известно из его официальной странице в Instagram. В начале июля звезда 90-х выпустил новый музыкальный альбом, в который вошли как старые давно полюбившиеся поклонникам хиты в новой аранжировке, так и треки, написанные недавно. Сейчас артист поет исключительно на украинском языке.

EL Кравчук выпустил новый альбом

Также артист впервые за долго время анонсировал проведение сольного концерта, который состоится 28 июля в Киеве, в арт-клубе "Теплий Ламповий", а часть собранных средств будет передана на нужны ВСУ. Стоимость билета в фан-зону составляет 290 гривен.

EL Кравчук анонсировал концерт в Киеве

Известно, что артист гастролирует по разным украинским городам, в частности выступал в Харькове, Киеве и Львовской области. Также он берет участие в различных благотворительных мероприятиях, которые направлены на поддержку нашей армии, сражающейся против российских оккупантов.

Выступление EL Кравчук в Дрогобиче

Еще EL Кравчук с "Аква Витой" в начале августа отправляется в мини-тур, чтобы поддержать ВСУ и порадовать поклонников давно полюбившимися хитами. Их особенная программа включает в себя выступление диджея с украинскими и зарубежными хитами 90х, объединяющих не одно поколение.

EL Кравчук отправляется в мини-тур по Украине

"Телеграф" писал ранее, что украинский артист Монатик впервые отреагировал на хейт за свое "бегство" из Украины. Певец подчеркнул, что сейчас активно занимается благотворительностью и собирает деньги на помощь нашим военным.