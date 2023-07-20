Стало відомо, де зараз знаходиться EL Кравчук і чим займається зірка 90-х років

На деякий час співак ніби зник із шоу-бізнесу

Деякі українські виконавці після початку повномасштабної війни зникли з радарів інформаційного простору, тож довго ніхто не знав, де вони і чим займаються. Одним із таких артистів став EL Кравчук. Як виявилось, легендарний співак не закінчив свій творчий шлях, а навпаки, почав створювати виключно український контент і зараз готується до свого сольного концерту.

Про це стало відомо з його офіційної сторінки в Instagram. На початку липня зірка 90-х випустив новий музичний альбом, до якого увійшли як старі хіти, які давно полюбилися шанувальникам у новому аранжуванні, так і треки, написані нещодавно. Наразі артист співає виключно українською мовою.

EL Кравчук випустив новий альбом

Також артист вперше за довгий час анонсував проведення сольного концерту, який відбудеться 28 липня у Києві, в арт-клубі "Теплий Ламповий", а частину зібраних коштів буде передано на потреби ЗСУ. Вартість квитка до фан-зони становить 290 гривень.

EL Кравчук анонсував концерт у Києві

Відомо, що артист гастролює різними українськими містами, зокрема виступав у Харкові, Києві та Львівській області. Також бере участь у різноманітних благодійних заходах, спрямованих на підтримку нашої армії, яка бореться проти російських окупантів.

Виступ EL Кравчук у Дрогобичі

Ще EL Кравчук з "Аква Вітою" на початку серпня вирушає в міні-тур, щоб підтримати ЗСУ і порадувати шанувальників улюбленими хітами. Особлива програма артистів включає виступ діджея з українськими та зарубіжними хітами 90х, які об’єднують не одне покоління.

EL Кравчук вирушає до міні-туру Україною

"Телеграф" писав раніше, що український артист Монатик вперше відреагував на хейт за свою "втечу" з України. Співак наголосив, що зараз активно займається благодійністю та збирає гроші на допомогу нашим військовим.