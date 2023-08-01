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Дорофєєва, Кароль, Астаф’єва, MamaRika та Полякова: впізнай зірку за дитячим знімком (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Українські співачки у дитячі роки (Дорофєєва, MamaRika і Астаф’єва)
Українські співачки у дитячі роки (Дорофєєва, MamaRika і Астаф’єва). Фото Колаж "Телеграфу"

Маленька Полякова така ж блондинка, а Астаф’єва із ультракороткою стрижкою

Шанувальникам завжди цікаво дізнатися, якими були їхні улюблениці у дитинстві. Багато українських співачок легко впізнати на їхніх архівних знімках у юні роки, а от хтось із артисток здається на фото іншою людиною.

"Телеграф" публікує добірку з фото популярних українських співачок у дитинстві та зараз. Вгадайте зірку за дитячим знімком!

Надя Дорофєєва

Великі очі та щира усмішка – у цих рисах легко впізнати популярну співачку, ексучасницю дуету "Время и Стекло" 33-річну Надю Дорофєєву, яка нещодавно вийшла заміж за ресторатора Михайла Кацуріна. Любила музику й співи з ранніх років. Героїня історії, коли дитяча мрія стати знаменитою втілюється у реальність.

Надя Дорофєєва в дитинстві і зараз
Талановита дівчинка Надя доросла до судді "Голосу країни"
Надя Дорофєєва в дитинстві і зараз
Ох вже ці очі

Тіна Кароль

Поп-діва української естради, 38-річна співачка Тіна Кароль (при народженні Тетяна Ліберман), як і багато зірок, робила перші кроки у музику з юних років. Дитячі фото народної улюблениці (деякі з яких чорно-білі) не можуть не замилувати.

Тіна Кароль у дитинстві і зараз
Маленька Таня і не менш чарівна доросла Тіна
Тіна Кароль у дитинстві і зараз
Тіну Кароль легко впізнати на дитячих фото

Даша Астаф’єва

Модель Playmate, співачка, актриса, а нині 37-річна блогерка Даша Астаф’єва в дитинстві носила коротку стрижку. Наразі зірка вважається однією з найкрасивіших жінок України.

Даша Астаф’єва в дитинстві і зараз
Зі скромниці в фатальну красуню
Даша Астаф’єва в дитинстві і зараз
Даша Астаф’єва в дитинстві і зараз

MamaRika

Маленька Настя Кочетова позує на тлі килима та біля новорічної ялинки. Любила співати з дитинства, пройшла випробування талант-шоу, була Ерікою і знайшла себе під псевдонімом MamaRika. Сьогодні 34-річна артистка – сама мама, разом із чоловіком Сергієм Середою вони виховують сина Давида, якому 2 серпня 2023 року виповниться два роки.

MamaRika у дитинстві і зараз
Юна Настя ще не знала, що всім стане відома під псевдонімом MamaRika
MamaRika
І у зірок є фото на тлі килима

Оля Полякова

"Королева" української естради, 44-річна співачка Оля Полякова з дитинства прагнула слави. Майбутня зірка навіть знялася у гумористичному кіножурналі "Єралаш". Маленьку Олю не всі впізнають, а ось юна білявка на другому знімку вже тоді, здається, завойовувала серця публіки.

Оля Полякова у дитинстві і зараз
Не всі одразу побачать у цій дівчині "королеву ночі" Олю Полякову
Оля Полякова у дитинстві і зараз
З роками стає тільки шикарніше

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінювався імідж Олі Полякової за останні роки. Артистка починала з образу стереотипної блондинки, що танцювала "на унітазі", але потім стала "королевою ніччю" та "дорослою дівчинкою".

Теги:
#Тіна Кароль #Даша Астаф'єва #Надя Дорофєєва #Оля Полякова #MamaRika