Дорофєєва, Кароль, Астаф’єва, MamaRika та Полякова: впізнай зірку за дитячим знімком (фото)

Маленька Полякова така ж блондинка, а Астаф’єва із ультракороткою стрижкою

Шанувальникам завжди цікаво дізнатися, якими були їхні улюблениці у дитинстві. Багато українських співачок легко впізнати на їхніх архівних знімках у юні роки, а от хтось із артисток здається на фото іншою людиною.

"Телеграф" публікує добірку з фото популярних українських співачок у дитинстві та зараз. Вгадайте зірку за дитячим знімком!

Надя Дорофєєва

Великі очі та щира усмішка – у цих рисах легко впізнати популярну співачку, ексучасницю дуету "Время и Стекло" 33-річну Надю Дорофєєву, яка нещодавно вийшла заміж за ресторатора Михайла Кацуріна. Любила музику й співи з ранніх років. Героїня історії, коли дитяча мрія стати знаменитою втілюється у реальність.

Талановита дівчинка Надя доросла до судді "Голосу країни"

Ох вже ці очі

Тіна Кароль

Поп-діва української естради, 38-річна співачка Тіна Кароль (при народженні Тетяна Ліберман), як і багато зірок, робила перші кроки у музику з юних років. Дитячі фото народної улюблениці (деякі з яких чорно-білі) не можуть не замилувати.

Маленька Таня і не менш чарівна доросла Тіна

Тіну Кароль легко впізнати на дитячих фото

Даша Астаф’єва

Модель Playmate, співачка, актриса, а нині 37-річна блогерка Даша Астаф’єва в дитинстві носила коротку стрижку. Наразі зірка вважається однією з найкрасивіших жінок України.

Зі скромниці в фатальну красуню

Даша Астаф’єва в дитинстві і зараз

MamaRika

Маленька Настя Кочетова позує на тлі килима та біля новорічної ялинки. Любила співати з дитинства, пройшла випробування талант-шоу, була Ерікою і знайшла себе під псевдонімом MamaRika. Сьогодні 34-річна артистка – сама мама, разом із чоловіком Сергієм Середою вони виховують сина Давида, якому 2 серпня 2023 року виповниться два роки.

Юна Настя ще не знала, що всім стане відома під псевдонімом MamaRika

І у зірок є фото на тлі килима

Оля Полякова

"Королева" української естради, 44-річна співачка Оля Полякова з дитинства прагнула слави. Майбутня зірка навіть знялася у гумористичному кіножурналі "Єралаш". Маленьку Олю не всі впізнають, а ось юна білявка на другому знімку вже тоді, здається, завойовувала серця публіки.

Не всі одразу побачать у цій дівчині "королеву ночі" Олю Полякову

З роками стає тільки шикарніше

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінювався імідж Олі Полякової за останні роки. Артистка починала з образу стереотипної блондинки, що танцювала "на унітазі", але потім стала "королевою ніччю" та "дорослою дівчинкою".