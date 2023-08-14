Какой шалун: 63-летний Антонио Бандерас "попался" на поцелуе с известной журналисткой (фото)

Звезда "Маски Зорро" стал гостем благотворительного мероприятия в испанском городке

Знаменитый актер Антонио Бандерас спустя 25 лет после выхода приключенческой мелодрамы "Маска Зорро", где он сыграл с Кэтрин Зета-Джонс и Энтони Хопкинсом, практически не изменился.

В воскресенье, 13 августа, испано-американский актер стал почетным гостем на благотворительном мероприятии Starlite Gala в красивом курортном городке Марбелья, Испания.

Антонио Бандерас остался все таким же стилягой, каким был много лет назад. И таким же обаятельным мужчиной. В один момент 63-летняя знаменитость даже поцеловал известную испанскую журналистку Марию Масадо. К слову, не спешите приписывать им роман: Антонио и Мария являются старыми друзьями. Тем более, что сама журналистка — лесбиянка.

Сейчас актер не состоит в романтических отношениях, по крайней мере СМИ об этом неизвестно. В 2015 году Антонио официально развелся с актрисой Мелани Гриффит. У них есть общая дочь Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит, родившаяся в 1996 году.

Антонио Бандерас и Мария Касадо. Фото: Getty Images

На мероприятии голливудский актер был в белом образе. 63-летний Бандерас дополнил летний наряд белыми кроссовками, шляпой и круглыми черными солнцезащитными очками.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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