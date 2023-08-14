По домашнему и без макияжа: Александра Даддарио прогулялась в Лос-Анджелесе (свежие фото)

37-летняя актриса чувствует себя комфортно как в дорогих платьях, так и в вещах из масс-маркета

Звезда американского комедийного боевика "Спасатели Малибу", актриса Александра Даддарио прошлась по улицам Лос-Анджелеса в Калифорнии, США. 37-летняя актриса предпочитает не только дорогие брендовые наряды на светских мероприятиях, но и более домашнему стилю.

Так, в воскресенье, 13 августа, знаменитость "попалась" папарацци в бюджетных вещах из масс-маркета.

Для фотографов Даддарио позировала в светлых джинсах, черном боди и голубой рубашке. Свой образ актриса дополнила изношенными белыми кедами, сумкой с принтом и солнцезащитными очками в розовой оправе.

Александра забросила укладку и макияж, а просто распустила волосы, которые разлетались на ветру. В общем актриса была в хорошем расположении духа — Даддарио много улыбалась на камеру и была дружелюбна с фотографами.

Фото: Getty Images

Напомним, что девушка получила широкую известность благодаря своей роли Аннабет Чейз в экранизации книг о Перси Джексоне. Ее кинокарьера также включает работы в таких фильмах, как "Техасская резня бензопилой 3D", "Разлом Сан-Андреас" и "Спасатели Малибу" (2017).

Фото: Getty Images

Второй виток популярности настиг актрису после ее участия в телесериале "Белый лотос" в 2021 году. Этот проект принес ей номинацию на престижную премию "Эмми".

Фото: Getty Images

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