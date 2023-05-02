Коты, статуи и много обнаженки: самые странные и причудливые наряды с красной дорожки Met Gala 2023 (фото)

В 2023 году бал был посвящен модельеру Карлу Лагерфельду

Вечером, 1 мая, в Нью-Йорке в Метрополитен-музее прошел традиционный ежегодный звездный бал, который устраивает редактор Vogue Анна Винтур, — Met Gala 2023. Отметим, что это одно из самых обсуждаемых и желанных событий года, на котором знаменитости приходят в самых экстравагантных нарядах.

В 2023 году бал был посвящен творчеству покойного модельера Карла Лагерфельда. Он был известный своей любовью к черно-белым нарядам, жемчугу и высоким воротничкам, поэтому многие знаменитости остановили свой выбор именно на таких нарядах. Однако многие из элиты Голливуда совершенно не попали в цель со своим причудливым выбором образа.

К примеру, Дженна Ортега, Кара Делевинь и многие другие выбрали настолько причудливые ансамбли, которые не смогли произвести хорошее впечатление.

"Телеграф" собрал подборку самых странных и нелепых нарядов с красной дорожки бала в 2023 году.

Флоренс Пью Фото: Getty Images

Ричи Джексон Фото: Getty Images

Джаред Лето в костюме Шупет - кошки Лагерфельда Фото: Getty Images

Под костюмом кота Джаред Лето "спрятал" образ от Gucci Фото: Getty Images

Кара Делевинь Фото: Getty Images

Дженна Ортега Фото: Getty Images

Lil Nas X был только в стрингах, а тело покрыл краской и блестками Фото: Getty Images

Lil Nas X Фото: Getty Images

Доджа Кэт также превратилась в кошку Фото: Getty Images

Алтон Мейсон Фото: Getty Images

Джордан Рот Фото: Getty Images

Актриса и певица Джанель Фото: Getty Images

Певица Джанель Фото: Getty Images

Билли Айлиш Фото: Getty Images

Михаэла Коэл Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал, что в возрасте 85 лет скончался модельер Вячеслав Зайцев. При жизни он одевал многих эстрадных звезд, включая Эдиту Пьеху, Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова, участников группы "На-На" и многих других.